Un frère au cœur brisé rend hommage à un homme de 34 ans, mutilé à mort par un chien lors d’une horrible attaque dans un parc

Un frère HEARTBROKEN a rendu hommage à son frère qui a été mutilé à mort par un chien dans le parc.

Ian ‘Wiggy’ Symes, 34 ans, promenait son chien dans un terrain de loisirs à Fareham, Hants, vers 10 h 30 mercredi, lorsqu’il a été horriblement attaqué.

Ian ‘Wiggy’ Symes est décédé mercredi après avoir été attaqué par un chien dans le parc Crédit : Facebook

La police et les ambulanciers paramédicaux ont été précipités sur les lieux mais n’ont pas pu sauver M. Symes, qui a été déclaré mort dans le parc.

Sa famille a depuis déclaré que l’amoureux des chiens promenait un animal de compagnie à l’époque, ajoutant qu’il était mort “en faisant quelque chose qu’il aimait”.

Des hommages ont également afflué pour lui en ligne, avec des amis décrivant M. Symes comme “l’une des âmes douces de la vie”.

Partageant une photo de son frère souriant à côté de deux Rottweilers, Martin Symes a écrit sur Facebook : “Les 30 dernières heures ont été assez choquantes et très difficiles à vraiment comprendre ce qui s’est passé et pourquoi.

“Merci pour tous les messages et hommages pour mon frère. C’est très touchant de voir les fleurs et les messages laissés sur le terrain.

“C’est fou de penser à tous les souvenirs que j’avais en jouant au football sur ce terrain et les rires que j’ai eus à l’école viennent d’être effacés de la situation qui s’est produite hier.”

Il a ajouté: “Les faits sont qu’il promenait un chien quelque chose qu’il aimait faire et aussi triste que cela puisse paraître, il est décédé en faisant quelque chose qu’il aimait.

“Je ne suis pas trop religieux mais je crois que vous allez dans un meilleur endroit, et sans aucun doute il sera déjà là-haut en train de promener ses chiens.

“De retour avec vos bébés AJ et Roxy et dans les bras aimants de maman et grand-mère.”

Martin a déclaré que les gens se sont précipités pour aider son frère après l’attaque.

Et il a dit que les gens qui étaient sur les lieux depuis le début “devraient être très fiers de la façon dont ils ont réagi à la situation”.

Il a déclaré: “Ils ont fait de leur mieux dans une très mauvaise situation, quelque chose que personne ne devrait avoir à subir.”

Les flics disent qu’un chien a été sécurisé et emmené mercredi.

Un homme de 20 ans a également été arrêté parce qu’il était soupçonné d’être responsable d’un animal dangereusement incontrôlable et a été relâché sans inculpation pendant que les enquêtes se poursuivent.

Les faits sont qu’il promenait un chien quelque chose qu’il aimait faire et aussi triste que cela puisse paraître, il est décédé en faisant quelque chose qu’il aimait. Martin Syme

Rendant hommage à M. Symes en ligne, un ami dévasté a écrit: “RIP Wiggy Symes … l’une des âmes douces de la vie.”

Quelqu’un d’autre a dit: “Tellement triste d’apprendre le décès de notre beau cœur Wiggy Symes ce matin.

“Tellement de souvenirs d’enfance avec toi Wig, le plus fidèle protecteur de la terre.”

Un autre a ajouté: “Moi et tout le monde à Fareham, je suis sous le choc absolu.

“Bien trop jeune, bien trop tôt et dans des circonstances horribles !”

Un quatrième a écrit: “Son amour pour ses chiens était clair pour tous.”

La police a déclaré qu’elle parlait aux habitants de la région et menait “d’autres enquêtes” pour établir comment M. Symes est décédé.

Un porte-parole du Hampshire Constabulary a déclaré: “Dans le cadre de nos enquêtes, un homme de 20 ans de Fareham a été arrêté, soupçonné d’être le propriétaire / responsable d’un chien dangereusement incontrôlable causant des blessures entraînant la mort.

“Il a été libéré sans inculpation mais reste sous enquête pendant que les enquêtes se poursuivent.”