Un frère au cœur brisé claque le père “triste p *** k” qui a assassiné sa sœur de 19 ans en l’écrasant deux fois en l’écrasant à mort

Un frère au CŒUR BRISÉ a critiqué le père “triste p **** k” qui a écrasé et tué sa sœur de 19 ans alors qu’elle hurlait d’agonie.

Lauren Malt, 19 ans, tentait de protéger son petit ami d’une attaque au pied-de-biche menée par son père Nigel Malt, 44 ans, lorsqu’il lui a percuté sa Mercedes.

Lauren Malt a été tuée par son père

Le père s’est inversé sur l’adolescente à l’extérieur de la maison qu’elle partageait avec sa mère et ses frères et sœurs plus jeunes à Norfolk.

Il s’est ensuite arrêté avant d’avancer sur Lauren alors qu’elle hurlait d’agonie.

Le frère de Lauren a maintenant fustigé le père monstre après qu’il ait été reconnu coupable de meurtre hier.

Partageant un lien vers la condamnation de Malt sur son Facebook, Colin Malt a écrit : “Ce qu’il mérite”.

Colin a déjà rendu hommage à sa sœur et partagé un poème sincère plus tôt ce mois-ci.

Il disait: “Sœur, tu as joué une grande partie de ma vie mais maintenant que tu es partie, l’amour que j’ai encore pour toi continuera encore et encore.”

Le frère a également qualifié Malt de “triste p *** k” après que Lauren ait été brutalement assassinée en janvier.

Les jurés ont été informés de l’horreur qui s’est déroulée lorsque Malt “a échoué dans sa tentative d’infliger des violences” au petit ami de Lauren.

Le père avait enfreint les conditions de mise en liberté sous caution imposées après avoir été arrêté pour avoir agressé sa femme et s’était plutôt rendu au magasin où elle travaillait.

Malt a également passé 19 appels téléphoniques à son domicile le 23 janvier de cette année, qui sont restés sans réponse.

Le dernier appel, que Lauren aurait capté, a duré une minute et six secondes et Malt est arrivé à la maison peu de temps après.

Le tribunal a appris qu’il avait ramé avec sa fille et son petit ami, qu’il avait tenté d’attaquer avec un pied de biche.

Il a ensuite sauté dans la Mercedes noire et a commencé à la conduire “à grande vitesse” vers Lauren.

Le procureur Andrew Jackson a déclaré: “Elle protégeait son petit ami de l’accusé, agissait contre l’accusé et il était complètement rongé par la colère.

“En regardant l’accusé maintenant, il pourrait être difficile de dire pourquoi il s’est comporté avec une colère et une violence aussi délibérées et dirigées.”

Mais il a dit que Malt avait une “incapacité à s’occuper de sa famille sans recourir à la colère et à la violence”.

Dans l’audio diffusé aux jurés, on pouvait entendre Lauren gémir après avoir été écrasée deux fois par son père.

Un témoin horrifié a crié “Vous l’avez tuée, vous l’avez putain de tuée”, mais Malt les a exhortés à ne pas appeler la police et à placer Lauren sur le siège passager.

Après l’horreur, Malt a calé Lauren sur le siège avant alors qu’elle “saignait à mort” d’une blessure au foie.

Il a ensuite conduit sa fille frappée au magasin où travaillait son ex-femme après l’avoir appelée pour lui dire que leur fille était morte.

Malt l’avait appelée en chemin pour lui dire “Lauren était morte et qu’il l’avait renversée et qu’il la ramenait”.

CCTV a montré la mère de l’adolescente essayant de réconforter sa fille.

Après avoir été arrêté à l’hôpital, Malt a été entendu dire : « Mon bébé. C’est mon erreur qui a causé tout ça.

Malt, de King’s Lynn, Norfolk, a nié le meurtre et sera condamné le mois prochain.

Nigel Malt a été reconnu coupable de meurtre Crédit: Service de presse d’East Anglia

Lauren essayait de protéger son petit ami quand elle a été écrasée Crédit : Réseaux sociaux – Reportez-vous à la source