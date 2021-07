Un fraudeur libéré de prison malgré le remboursement de seulement 354 000 £ d’une escroquerie hypothécaire de 15 millions de livres sterling

La fraudeuse la plus prolifique de Grande-Bretagne a été libérée de prison – malgré le remboursement de seulement 354 000 £ d’une escroquerie hypothécaire de 15 millions de livres sterling.

Maria Michaela, 42 ans, a été emprisonnée pendant neuf ans en 2012 après avoir escroqué des banques en utilisant plus d’une douzaine de fausses identités et de faux documents.

Maria Michaela a été emprisonnée pendant neuf ans en 2012 après avoir escroqué des banques en utilisant plus d’une douzaine de fausses identités et de faux documents

Mais les chiffres obtenus par The Sun dimanche via une demande d’accès à l’information montrent que Michaela et ses complices ont remboursé moins de 1,4 million de livres sterling au total – bien qu’ils aient tous été libérés de prison.

David Spencer, du Center for Crime Prevention, a appelé à une réforme pour garantir que les délinquants « restent derrière les barreaux jusqu’à ce que tous les produits de leurs crimes aient été récupérés ».

Il a déclaré: « Encore une fois, nous voyons de graves criminels qui ont gagné des millions grâce à leurs stratagèmes véreux ne remboursant qu’une fraction de leurs gains mal acquis.

« Il est faux que les criminels condamnés puissent bénéficier du produit de leur crime, mais à maintes reprises, nous voyons le CPS se contenter d’une fraction du montant réel volé.

« Le système est attendu depuis longtemps pour une réforme et doit être renforcé pour garantir que les délinquants graves comme Maria Michaela restent derrière les barreaux jusqu’à ce que tous les produits de leurs crimes aient été récupérés. »

Une porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Notre priorité est de protéger le public britannique et nous ne nous excusons pas pour avoir cherché à éliminer les criminels dangereux qui violent nos lois et abusent de notre hospitalité.

« Chaque semaine, nous expulsons des criminels étrangers du Royaume-Uni vers différents pays qui n’ont pas le droit d’être ici, et depuis janvier 2019, nous avons expulsé plus de 7 985 délinquants étrangers. »

Le ministère de l’Intérieur ne dirait pas si Michaela, de Maurice, a été expulsée.