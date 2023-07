Un fraudeur condamné dont la peine a été commuée par Trump fait maintenant face à de nouvelles accusations

TRENTON, NJ (AP) – Un homme du New Jersey qui a été reconnu coupable à deux reprises d’avoir fraudé des investisseurs de 230 millions de dollars et dont la longue peine de prison a été commuée par le président Donald Trump fait à nouveau face à des accusations de fraude, ont annoncé mercredi les procureurs fédéraux du New Jersey.

Eliyahu « Eli » Weinstein, 48 ans, de Lakewood, également connu sous le nom de Mike Konig, fait partie des cinq hommes accusés d’avoir fraudé des dizaines d’investisseurs sur 35 millions de dollars, selon une plainte d’arrestation non scellée devant le tribunal fédéral de Trenton. Les cinq sont accusés de complot de fraude électronique et de complot en vue d’entraver la justice, et chacun pourrait encourir jusqu’à 25 ans de prison.

Philip Sellinger, le procureur américain du New Jersey, a déclaré que Weinstein avait utilisé un faux nom et avait faussement promis l’accès à des offres impliquant des fournitures médicales rares, du lait maternisé et des trousses de premiers soins censées être destinées à l’Ukraine en temps de guerre.

« Il s’agissait de crimes effrontés et sophistiqués qui impliquaient plusieurs conspirateurs et s’inspiraient directement du manuel de fraude de Weinstein », a déclaré Sellinger.

Weinstein, Aryeh « Ari » Bromberg, 49 ans, de Lakewood, et Shlomo Erez, 55 ans, citoyen et résident d’Israël, devaient faire leurs premières comparutions devant le tribunal mercredi. Deux autres – Joel Wittels, 57 ans, de Lakewood, et Alaa Hattab, 34 ans, d’Ottawa, Canada – sont toujours en fuite. On ne sait pas s’ils ont retenu les services d’avocats.

Weinstein a été condamné deux fois par un tribunal fédéral du New Jersey pour avoir fraudé des investisseurs. Le premier cas concernait un stratagème immobilier à la Ponzi et le second découlait d’une fraude supplémentaire qu’il avait commise lors de sa libération provisoire.

Pour ces crimes, qui ont entraîné des pertes combinées pour les investisseurs d’environ 230 millions de dollars, Weinstein a été condamné à 24 ans de prison. Le 19 janvier 2021, la veille de son départ, le président de l’époque, Trump, a commué le mandat de Weinstein en peine purgée après moins de huit ans de peine.

Peu de temps après sa libération, Weinstein a commencé à orchestrer un nouveau stratagème pour solliciter de l’argent auprès d’investisseurs par l’intermédiaire d’une société appelée Optimus Investments Inc., selon des documents judiciaires. Sous un faux nom, il aurait dirigé l’entreprise avec Bromberg et Wittels, le vrai nom et l’identité de Weinstein étant cachés car, comme il l’a reconnu dans une conversation secrètement enregistrée, les investisseurs ne leur donneraient pas « un sou » s’ils apprenaient son implication.

Weinstein, Bromberg et Wittels ont reçu l’essentiel de l’argent des investisseurs via une deuxième société, Tryon Management Group LLC, qui était détenue et contrôlée par deux autres conspirateurs, selon les documents. Tryon a promis à ces investisseurs individuels – composés principalement d’amis et de famille – des opportunités lucratives d’investir dans des transactions, et l’argent qu’ils ont donné à Tryon a été transféré à Weinstein via Optimus.

En février 2022, presque immédiatement après que Tryon et Optimus ont commencé à recevoir de l’argent des investisseurs, Tryon n’a pas été en mesure de payer ses investisseurs. Weinstein, Bromberg et Wittels auraient convenu avec les propriétaires de Tryon de mettre en commun l’argent des investisseurs existants d’Optimus et de Tryon et de l’utiliser pour effectuer des paiements mensuels à d’autres investisseurs à la manière de Ponzi. Bromberg, Wittels et les propriétaires de Tryon ont faussement informé les investisseurs des paiements provenant de retours sur investissement légitimes, selon les documents.

Fin août 2022, Weinstein a révélé sa véritable identité aux propriétaires de Tryon lors d’une réunion secrètement enregistrée, selon les documents. Lors d’une autre réunion enregistrée le même mois, il a reconnu avoir détourné l’argent des investisseurs de Tryon et fait diverses fausses déclarations sur les prétendues offres d’Optimus, en disant: « J’ai fait du doigté et du ponzied et j’ai menti aux gens pour nous couvrir. »

The Associated Press