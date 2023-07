Un fraudeur albertain réprimandé pour avoir utilisé l’argent d’investisseurs pour acheter une maison à Vernon

Un homme de l’Alberta a été condamné à payer environ un demi-million de dollars après avoir été reconnu coupable d’avoir utilisé frauduleusement près d’un million de dollars de l’argent d’investisseurs pour acheter une maison à Vernon.

Logan Keith Shaw, 43 ans, a fraudé six investisseurs à partir de 2012, selon une décision du 14 juillet de la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta. Après avoir créé une entreprise, il a levé 940 000 $ auprès des investisseurs, leur disant que l’argent serait utilisé pour une entreprise au Mexique impliquant des dispositifs de point de vente installés dans des taxis.

Au lieu de cela, il a utilisé 807 000 $ de l’argent pour acheter une maison à Vernon pour lui et son partenaire.

« La faute grave de Shaw a montré qu’il ne devrait plus jamais être en mesure de lever des fonds auprès d’investisseurs », a déclaré la Securities Commission dans sa décision.

L’un des investisseurs a poursuivi Shaw et le tribunal a ordonné la vente de la maison de Vernon, permettant à l’investisseur de récupérer son investissement de 500 000 $. Selon la décision, Shaw a donc fait valoir que l’investisseur « n’avait pas subi de préjudice réel » et, sur cette base, a demandé une décision plus clémente de la Commission des valeurs mobilières.

Cependant, la Securities Commission a rejeté cet argument, affirmant qu’elle ne le considérait pas comme une circonstance atténuante.

À un moment donné de la décision, Shaw semble reprocher au régulateur de l’avoir « menacé » au cours de l’enquête en exigeant des dossiers et d’autres informations, tout en encourageant les investisseurs à intenter une action en justice contre lui pour récupérer leurs pertes.

« Rien de tout cela n’était un argument convaincant ou un facteur atténuant », a déclaré la Securities Commission.

La Securities Commission a déclaré que Shaw, qui s’était représenté lui-même dans l’affaire, avait déposé une déclaration de 960 pages pour sa défense, mais a ajouté que ses observations étaient « déroutantes ».

La Commission des valeurs mobilières a finalement interdit à Shaw de négocier ou d’acheter des titres ou des produits dérivés. Il lui est également interdit de se livrer à des activités de relations avec les investisseurs ou de devenir un inscrit, un gestionnaire de fonds d’investissement ou un promoteur. Shaw a été condamné à payer un total de 562 780 $, ce qui comprend une amende de 150 000 $, des frais totalisant 129 000 $, ainsi que 283 780 $ qu’il a obtenus lors de la fraude.

« Shaw, et d’autres qui pourraient être tentés d’imiter son inconduite, doivent savoir qu’ils ne bénéficieront pas d’une telle inconduite », a déclaré la Securities Commission.

Brendan Shykora

fraudehomeVernon