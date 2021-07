Un fraudeur accusé abandonne ses efforts pour saisir une société par actions de Floride

Un homme du Minnesota accusé d’avoir détourné des sociétés écrans dormantes dans le cadre de stratagèmes de fraude à la pompe et au vidage a abandonné une action en justice qu’il avait intentée dans le but de saisir une société par actions en Floride.

Le rejet volontaire de l’action en justice par le suspect de fraude, Mark Miller, jeudi soir, est intervenu moins de deux semaines après que CNBC a signalé son implication avec la société de Floride.

Le licenciement est également intervenu environ une semaine après que l’avocat de Miller dans ce procès se soit retiré en tant qu’avocat.

Les procureurs fédéraux et la Securities and Exchange Commission dans des criminel et actions civiles déposée en juin devant un tribunal fédéral du Minnesota, accuse Miller d’avoir repris des sociétés écrans inactives et de promouvoir de fausses opportunités commerciales afin de gonfler le cours de leurs actions, puis de vendre des millions d’actions à profit.

Miller a déposé une plainte en Comté de Palm Beach, Floride, tribunal en février, demandant à un juge d’ordonner une assemblée des actionnaires d’une société appelée New World Gold Corporation. Le juge a fait droit à la requête, selon des documents judiciaires.

L’homme du Minnesota a déposé une autre requête dans l’affaire en juin – juste un jour avant son inculpation par les procureurs fédéraux.

Miller a affirmé dans un dossier juridique qu’il avait été élu à l’unanimité en tant qu’administrateur de New World Gold lors de l’assemblée des actionnaires, mais que le nombre d’actionnaires à l’assemblée n’avait pas atteint le quorum pour un groupe de vote. Miller a demandé au juge d’accorder rétroactivement le quorum pour le groupe de vote présent à l’assemblée des actionnaires de mai.

Lors de l’audience de la motion la semaine dernière, l’avocat de Miller s’est brusquement retiré de l’affaire, citant « des différences irréconciliables qui n’ont rien à voir avec l’argent ». La requête en retrait de l’avocat a été accordée mardi.

Miller a déposé un dossier tard jeudi soir pour rejeter volontairement l’affaire.

Le mouvement du cours des actions de New World Gold, les médias sociaux et les communiqués de presse reflètent une activité similaire identifiée par les procureurs fédéraux et la SEC dans les stratagèmes de fraude présumés dans lesquels Miller est accusé. Ce n’est pas l’une des sept sociétés nommées dans les affaires pénales et civiles.

La société est censée être dans le domaine de l’exploitation minière. Ses actions se négocient sur le marché rose de gré à gré avec un avertissement « Pas d’information ».

La société n’a pas déposé de déclaration annuelle auprès du secrétaire d’État de Floride depuis 2015, la Division of Corporations base de données spectacles. La société vient d’être réintégrée le 4 juin, selon la base de données, peu de temps après que Miller a affirmé qu’il avait été élu administrateur de la société.

L’action s’est négociée à un peu moins d’un cent jeudi et son prix est supérieur de plus de 8 000 % à son plus bas de 52 semaines en décembre.

La société a déclaré dans plusieurs communiqués de presse ce mois-ci qu’elle a acquis une entreprise minière du Wyoming avec accès à l’or et au lithium, et qu’il a identifié des propriétés dans le Nevada et le Dakota du Sud pour une éventuelle exploitation minière. Le lithium est un matériau utilisé dans les batteries pour l’électronique personnelle, ainsi que pour les véhicules électriques.

Alors que Miller prétendait avoir été élu directeur de New World Gold, la société répertorie un avocat de l’Ohio nommé Robert Honigford comme président et directeur dans les communiqués de presse, sur les réseaux sociaux et dans la base de données commerciale du secrétaire d’État de Floride.

CNBC a reçu un message d’erreur lorsqu’elle a tenté de contacter New World Gold à l’adresse e-mail indiquée dans les communiqués de presse de la société.

Miller n’a pas répondu à un appel téléphonique et à un message vocal de CNBC demandant un commentaire.