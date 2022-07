Un fraudeur, 45 ans, qui a menti au sujet de la démence ce matin avant de voler 600 000 £ de prestations est emprisonné

Une FEMME qui est apparue sur ITV This Morning affirmant qu’elle était l’une des plus jeunes personnes à avoir jamais été atteinte de démence a été emprisonnée aujourd’hui après avoir fraudé 600 000 £ de son conseil local.

Laura Borrell a été enfermée aux côtés de son mari Philip, tous deux âgés de 45 ans, après avoir escroqué leur chemin vers une vie de luxe dans une escroquerie massive aux avantages sociaux.

Laura Borrell et Phil Borrell sur “This Morning” en 2017, lorsqu’elle a affirmé avoir été l’une des plus jeunes personnes à avoir jamais reçu un diagnostic de démence 1 crédit

Phillip Schofield et Holly Willoughby avec Laura Borrell et Phil Borrell sur ‘This Morning’ d’ITV en 2017 1 crédit

Laura Borrell (R) et Frances Noble, ont été emprisonnées dans la con avantages massifs Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Le couple vivait d’énormes avantages réclamés frauduleusement par la mère de Laura, Frances Noble, du conseil du comté de Hertfordshire.

Le mois dernier, Noble, 66 ans, a été emprisonné dans ce que le juge a qualifié de possiblement la plus grande fraude de ce type devant les tribunaux anglais.

Le tribunal de la couronne de St Albans a appris que d’énormes sommes d’argent avaient été versées à la fille et au gendre de Noble, qui les avaient ensuite dépensés en vacances de luxe.

Entre 2005 et 2018, Noble a fait croire au conseil qu’elle était alitée et qu’elle avait besoin de soins intensifs à domicile 24 heures sur 24 dans son bungalow à Datchworth, près de Stevenage.

Elle a même été repérée dans le mensonge par un voisin qui l’a vue promener son chien, tandis qu’un autre l’a filmée se promenant dans son jardin à l’arrière.

Le procureur Andrew Johnson avait précédemment déclaré au tribunal de la Couronne de St Albans qu’une voisine avait vu Noble dans son jardin, elle avait mis une cagoule sur son visage et avait déclaré: “Je ne suis pas Frances. Je suis sa soignante.”

Noble, de Damask Green Road, Weston, Hertfordshire, ne s’est pas présentée à son audience de détermination de la peine en juin, après avoir précédemment plaidé coupable de fraude par fausse représentation.

Elle a déménagé à Berlin en 2019 avec sa fille et son gendre après le début de l’enquête. Un mandat a été délivré pour son arrestation et son extradition.

Laura et Philip, également de Damask Green Road, Weston, ont chacun plaidé coupable de blanchiment d’argent après avoir tous deux accepté de recevoir 184 205 £. Laura a accepté de recevoir 39 700 £ supplémentaires et Philip 6 218 £.

Le procureur a déclaré que sur une période de 13 ans, entre le 1er août 2005 et le 30 novembre 2018, Frances Noble avait obtenu 624 047,15 £.

Noble avait reçu un «forfait de soins à paiement direct», qui permet aux personnes handicapées, ou aux membres de leur famille et amis, de choisir les soignants et l’équipement et de régler les factures.

À une occasion, Noble soi-disant alitée a été vue en train d’être poussée dans un fauteuil roulant par sa fille autour du centre commercial Bluewater.

Noble, qui avait affirmé avoir suivi un régime liquide, a également été filmée en train de manger avec sa fille dans un restaurant.

À une autre occasion, un soignant s’est présenté chez elle pour la trouver debout, nue dans la salle de bain, en train de se laver les cheveux.

Noble a été emprisonné pendant 4 ans 9 mois, tandis que Laura a été enfermée pendant 3 ans 9 mois et Philip pendant 4 ans 3 mois.

Alors que l’argent est allé sur un seul compte bancaire destiné uniquement au paiement direct aux soignants, selon la définition la plus généreuse, moins de 100 000 £ ont été dépensés pour les soins, a déclaré M. Johnson.

Le procureur a déclaré: “Les fonds qui lui ont été versés étaient des fonds qui auraient été utilisés pour soutenir les habitants du Hertfordshire.”

Noble avait « malhonnêtement et délibérément » menti aux travailleurs sociaux.

M. Johnson a déclaré: «Le mensonge central était la suggestion qu’elle était alitée pendant une période très importante.

“Mais c’est tout à fait clair, elle n’était tout simplement pas alitée. Elle a trompé le conseil local et bien d’autres, y compris son médecin traitant.

«Elle a affirmé que diverses personnes étaient des soignants alors qu’elles ne faisaient rien. Elle a envoyé un certain nombre de courriels de soignants. Ces e-mails n’avaient rien à voir avec eux (les soignants), c’étaient de faux e-mails.

“Elle a tissé une toile de mensonges à tous ceux avec qui elle est entrée en contact.”

Un travailleur social a déclaré qu’il était inhabituel pour une personne qui était alitée depuis de nombreuses années de ne pas s’être détériorée en raison de son incapacité à bouger.

Il s’agit probablement de la plus grande fraude de ce type à avoir été portée devant les tribunaux anglais Juge Richard Foster

Lorsque des voisins l’ont dénoncée, Noble a affirmé à son association de logement et à la police qu’elle avait été victime de harcèlement et de crimes haineux.

Elle a même persuadé l’Association du logement d’élever la hauteur de sa clôture pour éviter qu’elle ne se fasse prendre à nouveau.

Les enquêteurs ont également retrouvé une vidéo qu’elle avait tournée chez elle en juin 2013. Elle se promenait et se filmait dans un miroir.

Le juge Richard Foster a déclaré: “Le coût des soins sociaux est un énorme fardeau pour le contribuable.”

Le juge a déclaré que près d’un tiers de l’argent était allé à sa fille et à son gendre et 184 000 £ sur le compte bancaire personnel de Noble.

Le juge a dit : « Vous avez fait croire que vous étiez alité. Vous avez tissé un réseau de mensonges et de tromperies, notamment en envoyant des e-mails prétendant provenir de soignants.

Le juge a rendu hommage à Philip Juhasz du Hertfordshire County Council qui a mené l’enquête.

Une audience sur les produits de la criminalité aura lieu à une date ultérieure.

Un porte-parole du conseil du comté de Hertfordshire a déclaré: “Mme Noble, sa fille et son gendre ont commis une fraude sophistiquée et sournoise qui a cherché sans vergogne à tromper les professionnels de la santé et des services sociaux pendant une période prolongée.

« Les délits du trio ont été planifiés, calculés et exécutés avec l’intention d’abuser d’un système de prise en charge conçu avant tout pour répondre aux besoins de ceux qui ont besoin d’aide.

Laura et Philip Borrell, tous deux âgés de 45 ans, ont été emprisonnés pour une escroquerie historique qui les a vus recevoir des centaines de milliers d’argent de soins de leur conseil local 1 crédit