Un Français se plaint de démangeaisons oculaires, les médecins trouvent une douzaine de larves dans la cornée

Vous devez sûrement avoir entendu parler de certaines des conditions médicales les plus étranges du monde entier au fil des ans. Lors d’un de ces incidents médicaux bizarres, il a été découvert qu’un homme de France souffrait d’une maladie qui provoquait la croissance de larves de mouches dans son œil droit, provoquant des démangeaisons, plus tôt cette année. Habitant de la ville de Saint-Étienne, l’homme s’est rendu dans un hôpital local se plaignant de démangeaisons constantes à l’œil droit après avoir effectué des travaux de jardinage à côté d’une ferme qui abritait des moutons et des chevaux.

Il a révélé que quelque chose avait volé directement dans son œil pendant qu’il jardinait, ce qui a provoqué l’apparition de démangeaisons. Il a ensuite éprouvé un œil irrité et qui démangeait pendant plusieurs heures avant de décider de finalement se rendre à l’hôpital. Après une inspection appropriée, les médecins ont découvert que l’homme avait plus d’une douzaine de larves se tordant dans la cornée et la muqueuse de l’œil. On lui a diagnostiqué une ophtalmomyiase externe, une maladie dans laquelle les larves de mouches infestent l’œil. L’homme a dû retirer manuellement les larves de la cornée et de la muqueuse de son œil à l’aide de forceps.

Les médecins ont noté que les larves appartenaient au genre Oestrus Ovis, également connu sous le nom de mouches des moutons. Cette espèce infeste les animaux comme les moutons, les chèvres, les cerfs et parfois même les humains. Après avoir retiré les larves, l’homme a reçu une prescription d’antibiotiques de dix jours car il y avait plusieurs larves dans son œil, et les larves de botfly ont des crochets oraux qui peuvent provoquer des abrasions à l’intérieur de la cornée et de la muqueuse oculaire du patient.

Cependant, l’homme n’avait aucun symptôme lorsqu’il est revenu à l’hôpital dix jours plus tard, car l’effroyable épreuve a heureusement été traitée au plus tôt. Dans certains cas de la même condition, il a également été observé que les larves de mouches s’enfouissent bien plus profondément dans les yeux.

