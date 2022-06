Un Français perd l’appel de sa peine de 8 ans dans une prison iranienne

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Benjamin Brière, 36 ans, a été arrêté en mai 2020 et condamné en janvier. Il a entamé une grève de la faim le 25 décembre pour protester contre son traitement en prison dans la ville de Mashhad, dans le nord-est du pays, où il est détenu.

Téhéran, Iran – Une cour d’appel iranienne a confirmé la peine de huit ans de prison d’un touriste français pour avoir pris des photos dans une zone interdite et posé des questions sur le port du hijab islamique obligatoire pour les femmes en Iran, a déclaré mardi son avocat.

Son avocat iranien, Saeed Dehghan, a déclaré sur Twitter que “la peine de huit ans et huit mois de prison pour Benjamin Brière, touriste français a été finalisée”.

L’avocat parisien Philippe Valent a déclaré au moment de la condamnation de Brière qu’un tribunal révolutionnaire iranien l’avait condamné à huit ans pour espionnage et à huit mois pour propagande antigouvernementale. En vertu de la loi iranienne, la partie la plus longue est appliquée dans la pratique.

Brière a été arrêtée pour avoir pris des photos dans une zone désertique où la photographie est interdite et avoir posé des questions sur les réseaux sociaux au sujet du foulard islamique obligatoire pour les femmes en Iran.

Parmi les autres citoyens français détenus en Iran figurent Cécile Kohler, 37 ans, et Chuck Paris, 69 ans, qui ont été arrêtés le 7 mai après avoir rencontré des enseignants iraniens protestataires et participé à un rassemblement antigouvernemental. La France a identifié les deux comme une responsable du syndicat des enseignants et son partenaire en vacances en Iran.