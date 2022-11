Un Français licencié pour ne pas être “amusant” au travail remporte un procès contre l’entreprise

Un Français anonyme a remporté un procès contre son ancienne entreprise qui l’a licencié pour “être ennuyeux” au travail. L’affaire en question a été déposée contre Cubik Partners, un cabinet de conseil en gestion, qui prétend utiliser une approche “fun” quand il s’agit d’activités de consolidation d’équipe qui consistaient notamment à encourager les membres de son personnel à se rassembler dans des pubs après les heures de travail. Selon The Telegraph, M. T, l’homme qui a choisi de rester anonyme, a obtenu le droit légal d’être ennuyeux au travail, comme un tribunal de Paris a condamné son employeur, estimant que l’agence avait tort de le licencier simplement pour ne pas sortir avec des collègues.

Apparemment, M. T refuserait de participer aux activités de consolidation d’équipe de l’entreprise. Cela a conduit son entreprise à le licencier pour “insuffisance professionnelle” en 2015. La société de gestion, pour sa défense, a déclaré que l’anonyme était un mauvais auditeur et qu’il était difficile de travailler avec lui. Cependant, dans un arrêt rendu par la Cour de cassation de Paris, il a été déclaré que l’homme avait parfaitement le droit de refuser d’aller à une fête après les heures de travail. En plus de cela, le tribunal a en outre ordonné à l’entreprise de verser à son ancien employé 2 574 £ (environ 2,54 lakh Rs) de dommages et intérêts.

Dans sa décision, le tribunal a déclaré que l’entreprise n’était pas autorisée à obliger M. T à «participer de force» à des séminaires et à des boissons de fin de semaine fréquemment. Le tribunal est allé plus loin en ajoutant qu’il n’était pas possible pour tout le monde, “de se livrer à des pratiques liant promiscuité, brimades et incitation à s’impliquer dans diverses formes d’excès et d’inconduite”. le droit fondamental à la dignité et au respect de la vie privée. Elle a considéré le refus de l’anonyme de participer aux activités « ludiques » de team building comme sa liberté d’expression.

Lors d’une audience de suivi concernant l’affaire, le tribunal doit en outre examiner la demande de M. T pour un autre 395 630 £ (environ Rs.3,90 crore) de dommages et intérêts. Apparemment, M. T a rejoint l’entreprise en 2011 et est devenu directeur en 2014. Malheureusement, un an plus tard, il a été licencié pour ne pas être “amusant”.

