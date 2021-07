Un Français jugé pour avoir érigé des guillotines factices avec des noms d’hommes politiques qui soutiennent le laissez-passer de santé de Macron

Un homme de 50 ans originaire du sud-ouest des Landes sera jugé en octobre pour avoir fabriqué « menaces de mort contre des agents publics », a déclaré un bureau du procureur local.

Le suspect, qui a été identifié grâce à des images de vidéosurveillance et détenu jeudi, a installé des guillotines factices dans les villes de Saint-Sever, Samadet et Geaune la semaine dernière. Des feuilles de papier avec les noms de 382 maires étaient attachées aux appareils.

Vous avez raison !!! Je suis très inquiet Mais ou va t’on ??? Voici ce que les médecins et infirmières, ont trouvé devant leur cabinet médical à Samadet dans les Landes hier matin Une guillotine avec lettre de menace https://t.co/f2OJCaWz3bpic.twitter.com/cLODD7xCfR — Asmussen (@jeanetteasmuss1) 25 juillet 2021

Les responsables répertoriés avaient tous mis leur nom sur un récent article d’opinion du journal Le Journal du Dimanche, dans lequel ils avaient « salue le courage » des décisions prises par le président Emmanuel Macron, dont la mise en place d’un pass sanitaire.

Le suspect, cité par l’agence de presse AFP, aurait déclaré que les guillotines étaient faites de bois et de carton et n’étaient pas destinées à être perçues comme une menace de mort. Il a dit qu’il voulait « alerter les maires sur les atteintes aux libertés fondamentales par les décisions du gouvernement » pendant la pandémie.

Néanmoins, Pascale Requenna, maire de Hagetmau et conseillère régionale, a déclaré aux médias qu’elle avait été effrayée par les installations et, avec le maire de Samadet Bernard Tastet, avait déposé une plainte auprès de la police.

« Le symbole de la guillotine est incroyablement violent », dit Requena. « Nous avons le droit de nous battre avec des mots et des idées, mais d’utiliser des symboles comme la guillotine pour contester les positions des élus – je trouve cela angoissant, violent et extrêmement grave. »

Symbole de terreur pendant la Révolution française, la guillotine a été utilisée pour la dernière fois pour exécuter un criminel en France en 1977. Une version factice de l’engin meurtrier a depuis été repérée lors de manifestations antigouvernementales, telles que celles organisées par le mouvement des gilets jaunes.

La France a des lois strictes contre les menaces contre les agents publics. En 2019, un manifestant a été arrêté pour avoir simplement crié le mot « guillotine » chez un homme politique du parti de Macron, La République en marche (LaREM).

Les laissez-passer de santé auxquels le suspect s’opposait servent de preuve qu’une personne a été complètement vaccinée, a été testée négative pour Covid-19 au cours des 48 dernières heures ou s’est rétablie du virus.

À partir du 9 août, les Français devront présenter un tel pass pour visiter les cafés et les restaurants, ou embarquer dans les avions et les trains interurbains. Le pass est déjà obligatoire pour les visites de musées, cinémas et lieux culturels d’une capacité de plus de 50 personnes.

Les autorités affirment que des mesures strictes sont nécessaires pour freiner la propagation de la variante Delta plus contagieuse du coronavirus. L’introduction du laissez-passer sanitaire a toutefois fait l’objet de protestations à travers le pays, des militants insistant sur le fait qu’il enfreint les libertés des peuples.

