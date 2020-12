Putra a déclaré que les agents ont également trouvé deux petits récipients en plastique contenant 4,8 grammes (0,17 once) de méthamphétamine dans la maison de Bitar.

« Nous enquêtons toujours sur la façon dont le suspect s’est procuré les armes et les drogues », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse. « Les armes à feu ne sont pas autorisées à Bali. »

Bitar risque la peine de mort s’il est reconnu coupable de possession d’armes et de drogues illégales, a déclaré Putra.

L’arrestation de lundi est la deuxième pour Bitar à Bali. Putra a déclaré qu’il avait été arrêté sur l’île en 2014 avec 3,14 grammes (0,11 once) de cocaïne dans sa poche et condamné à quatre mois de prison après avoir convaincu les juges que la cocaïne était pour son propre usage uniquement.

L’Indonésie a des lois extrêmement strictes sur les armes à feu et les drogues, et les passeurs condamnés sont souvent exécutés. Plus de 140 personnes sont dans le quartier des condamnés à mort, la plupart pour des infractions liées aux drogues. Environ un tiers d’entre eux sont des étrangers.