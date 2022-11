Un Français abandonne une femme à son premier rendez-vous parce qu’elle aime les “aliments sans gluten et les boissons sans alcool”

Les gens ont souvent du mal à faire avancer une relation. Cela peut avoir plusieurs raisons, notamment des obstacles à la communication, un manque de compréhension, une toxicité ou une non-acceptation de la personnalité par votre partenaire. De l’apparence à la personnalité et à la nature d’une personne, vous considérez de nombreux facteurs pour décider si elle est apte ou non à une relation. Mais rompriez-vous si vous et votre partenaire aviez des choix alimentaires différents ? Un Français a abandonné une femme lors de leur premier rendez-vous parce que la femme préférait les aliments sans gluten.

Renan Pacheco a posté une vidéo sur TikTok expliquant son rendez-vous avec une femme là-bas. En commandant de la nourriture à partir du menu, l’homme a commandé quelque chose, mais la femme a semblé choisir quelque chose qui était sans gluten et l’a même mentionné au serveur qui prenait sa commande.

Les choses étaient encore tolérables pour Renan jusqu’au moment de commander du vin. Alors que Renan commandait du vin, lorsqu’il demanda à la femme si elle voulait aussi un verre de vin, elle répondit qu’elle ne buvait pas de vin. C’était tout pour Renan. Il ramassa ses affaires et quitta le restaurant sans même terminer le rendez-vous avec la femme.

Tout en expliquant la chaîne des événements sur la plate-forme de médias sociaux, le Français a reçu des réactions mitigées de la part des utilisateurs.

Alors que de nombreux internautes soutenaient la femme et remettaient en question les manières et la façon de gérer les choses de Renan, beaucoup ont soutenu sa décision de quitter le rendez-vous à mi-chemin et de fuir le restaurant.

Un utilisateur a écrit – “Tu as fait la bonne chose mon frère!”

Un autre utilisateur a commenté : « Je peux comprendre le gluten, mais même pas l’alcool ? Ça ne peut pas marcher.

Beaucoup de ces histoires amusantes ont également été partagées plus tôt sur les plateformes de médias sociaux. Dans un scénario particulier, une personne a fait payer la totalité de la facture à la femme car il n’aimait pas le déroulement du rendez-vous.

