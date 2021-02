Un foyer de réfugiés en Autriche sauvé par un ancien résident

Sukhdeep Singh avait 17 ans lorsqu’il est arrivé dans la ville autrichienne de Baden pour commencer une nouvelle vie après avoir quitté son Inde natale.

Un endroit pour les enfants migrants non accompagnés a été sa maison pendant six ans.

Le bâtiment était géré par une ONG chrétienne et des années plus tard, quand ils ne pouvaient plus le faire fonctionner, Sukhdeep est intervenu pour le reprendre.

Maintenant, il l’a acheté pour le transformer en logement – pour les familles de demandeurs d’asile également.

L’un de ses bons souvenirs de la maison était un lien qu’il a développé avec l’acteur et écrivain juif Otto Tausig, qui a joué un rôle clé dans l’installation de la maison.

« Si quelqu’un achète qui n’a aucun lien ou relation avec Otto Tausig ou cette maison, ils enlèvent immédiatement le nom et enlèvent l’histoire de cette maison, c’était donc le point émotionnel pour moi. Ce bâtiment, je vais créer quelque chose de beau, » Dit Sukhdeep Singh.

Sukhdeep, maintenant dans la trentaine, est chef de projet chez la multinationale Siemens.

Les travailleurs sociaux, les enseignants et les psychologues l’ont aidé à développer et à comprendre la culture locale – et la langue. Il dit qu’il a été traité avec respect.

Alors que l’UE a fortifié ses frontières ces dernières années, le taux de nouveaux arrivants a chuté.

Le nombre de « demandeurs d’asile mineurs non accompagnés » est passé de 8 300 en 2015 à 390 seulement trois ans plus tard.

Et maintenant, avec ce projet, Sukhdeep espère pouvoir aider à redonner à ceux qui sont dans le besoin, comme il l’était autrefois.