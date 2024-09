Un foyer de coqueluche identifié à Nelson

Interior Health a identifié un groupe de cas de coqueluche dans la ville de Nelson.

La coqueluche est une maladie bactérienne contagieuse des poumons et de la gorge qui se transmet facilement par la toux ou les éternuements d’une personne infectée.

Le médecin hygiéniste, le Dr Jonathan Malo, a déclaré que la ville avait enregistré une poignée de cas, mais qu’elle n’avait pas été en mesure d’établir de liens entre les cas, ce qui signifie qu’il existe probablement plusieurs autres cas dans la ville qui n’ont pas encore été détectés.

Les premiers symptômes de la coqueluche sont similaires à ceux d’un rhume classique, mais l’infection peut se propager à d’autres personnes au cours des premiers stades, lorsque les symptômes ne sont pas graves. Si elle n’est pas traitée, l’infection peut se propager jusqu’à trois semaines après le début de la toux.

Cela commence comme un rhume, avec une légère fièvre et une toux légère. Des quintes de toux sévères qui se terminent souvent par une toux sèche peuvent se développer en une à deux semaines.

Le Dr Malo affirme que les femmes enceintes au troisième trimestre et les nourrissons de moins d’un an sont les plus à risque.

« Nous essayons également de vacciner les femmes enceintes. Il leur est recommandé de se faire vacciner contre la coqueluche à chaque grossesse, entre le deuxième et le troisième trimestre, car elles peuvent transmettre leurs anticorps à leur bébé, ce qui lui confère une certaine protection pendant les premiers mois de sa vie avant de pouvoir commencer à recevoir les vaccins pour enfants, qui incluent la coqueluche. »

Un programme de vaccination est en place à Nelson au Centre de santé de Nelson, situé au 33, rue Victoria.

