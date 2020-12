La police de New York enquête sur le réseau de santé communautaire Parcare, soupçonnée d’avoir obtenu frauduleusement des doses de vaccin Covid-19 et d’avoir enfreint les règles en réservant la première série de vaccins aux travailleurs médicaux et aux résidents des maisons de retraite.

Parcare a peut-être transféré des doses obtenues à tort de la vallée de l’Hudson vers des installations dans d’autres parties de l’État et les a détournées vers des membres du public, plutôt que vers ceux qui sont actuellement éligibles à être vaccinés, a déclaré samedi le commissaire à la santé de l’État Howard Zucker. «Nous prenons cela très au sérieux», a-t-il dit, et le département de la santé de l’État aidera la police d’État dans l’enquête criminelle.

UNE PETITE INJECTION PEUT FAIRE UNE DIFFÉRENCE POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ! notre @ParCare Les centres ont reçu des milliers de #COVID-19[FEMININE #Moderne #vaccins ce matin. Grâce à @UPS et notre personnel dévoué qui s’est réveillé tôt pour recevoir cet envoi qui sauve des vies #healthcareheroes pic.twitter.com/LVq0TKROKf – ParCare Medical Cntr (@ParCare) 21 décembre 2020

L’asbl Parcare se décrit comme un « sensibilité culturelle » fournisseur de soins de santé offrant des soins primaires et des services spécialisés dans six sites à Brooklyn, Manhattan et Kiryas Joel, un village juif en grande partie hassidique de la vallée de l’Hudson.

RUPTURE:@ParCareLe Réseau de santé communautaire a été autorisé à distribuer le #Vaccin contre le covid pour les personnes qui répondent à certains critères, vous devez vous inscrire sur https://t.co/fyIcQrI2Si ou scanner le code QR ci-dessous pic.twitter.com/qR7yvQvqNg – ParCare Medical Cntr (@ParCare) 16 décembre 2020

Parcare aurait reçu lundi 3500 doses du nouveau vaccin Covid-19 de Moderna et les aurait mises à la disposition des travailleurs de la santé et de toute autre personne âgée de plus de 60 ans ou souffrant de problèmes médicaux sous-jacents qui les rendent vulnérables au virus. Le PDG de Parcare, Gary Schlesinger, a retweeté une photo de lui-même recevant le vaccin mardi.

גרשי שלעזינגער פון פארקעיר באקומט די קאראנעוויירוס וואקסין. pic.twitter.com/der7hR97Km – אידישער ווינקל (@YiddisherVinkel) 22 décembre 2020

La société a conclu un accord avec New York en octobre pour augmenter la disponibilité des tests rapides Covid-19.

Quant à la violation présumée des règles de distribution des vaccins, Zucker a déclaré: «Toute personne ayant sciemment participé à ce programme sera tenue responsable dans toute la mesure de la loi.»

