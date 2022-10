Un fournisseur de l’hôpital Morris se joint à l’équipe de gestion des commotions cérébrales – Shaw Local

CHANNAHON – Sarah Pettry-Soto, infirmière praticienne de famille au Morris Hospital Ridge Road Campus, a reçu la certification ImPACT (Immediate Post-Commotion Assessment and Cognitive Testing).

En tant que fournisseur ImPACT accrédité, Pettry-Soto fait maintenant partie du programme de gestion des commotions cérébrales de l’hôpital Morris, qui vise à améliorer les résultats pour les personnes diagnostiquées avec des commotions cérébrales. Cette certification signifie que Pettry-Soto a reçu une formation spécialisée qui lui permet de diagnostiquer et de gérer en toute sécurité le traitement des commotions cérébrales chez les patients âgés de 17 ans et plus à l’aide d’un test informatisé qui fournit des données pour évaluer l’état post-traumatique d’un patient. Elle est capable d’évaluer la gravité d’une commotion cérébrale et de gérer et de surveiller attentivement les soins aux patients, selon un communiqué de presse de l’hôpital.

Pettry-Soto voit des patients au Ridge Road Campus, 27240 W. Saxony Drive à Channahon. Pour plus d’informations sur le programme de gestion des commotions cérébrales de l’hôpital Morris, visitez morrishospital.org/concussion.