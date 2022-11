Un fossoyeur britannique affirme qu’il vit avec un fantôme qui veille sur lui

Il ne fait aucun doute que la vie d’un fossoyeur peut être imaginée comme étrange et quelque peu gothique, mais très peu d’entre nous le croiraient si l’on disait qu’il vivait avec un fantôme. Mark Cox est là pour vous convaincre qu’il a vécu avec l’esprit d’une fille et même s’il ne veut pas vivre dans la maison, il en est dérangé. Le fossoyeur Mark Cox vit dans une maison près du plus grand cimetière de Birmingham.

Un rapport du Daily Star affirme que Mark, un ancien soldat, vit dans sa maison près du cimetière depuis 23 ans. Il a été un vétéran de la guerre du Golfe et c’est probablement ses nerfs d’acier, endurcis par la guerre, qui lui permettent de continuer à vivre dans une maison où il prétend voir un esprit.

Il dit qu’il a d’abord rencontré l’esprit de la “fille grise” regardant par sa fenêtre. Il n’y a pas beaucoup réfléchi, mais s’est inquiété lorsque d’autres personnes dans le voisinage lui ont demandé: «Qui est cette fille que nous voyons toujours à ta fenêtre».

S’adressant à BirhmingamLive, le vétéran de la guerre de 54 ans a déclaré qu’ayant vu la bataille de première main, il avait plus peur des vivants que des morts, mais ce visiteur d’un autre monde l’a parfois effrayé. Cependant, il a aussi trouvé un étrange confort à vivre avec « l’esprit ».

Mark croit qu’elle est inoffensive et veille sur lui et n’a pas l’intention de quitter son domicile. Il ne se soucie même pas de vivre à proximité d’un cimetière. Lorsqu’on lui demande comment il reste si près d’un cimetière, Mark utilise son fort penchant pour l’utilisation de jeux de mots et un sens de l’humour noir tout en répondant.

« À l’époque où j’étais fossoyeur, je mettais le “fun” dans les funérailles », s’amuse-t-il. « Même maintenant, les gens me demandent comment je peux vivre ici – mais je dis toujours ‘qu’est-ce que tu veux dire ? Les gens « meurent d’envie » de venir ici », dit-il.

