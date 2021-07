Un fossile vieux de 890 millions d’années pourrait être le plus vieil animal de la planète

Un groupe de scientifiques au Canada a découvert les animaux les plus anciens de notre planète grâce à des recherches récentes. Une équipe de chercheurs a collecté des échantillons dans les monts Mackenzie, dans le nord-ouest du Canada, et les a datés à 890 millions d’années, ce qui en fait les plus anciens animaux connus de la planète. L’étude a été publiée dans le La nature journal le mercredi.

La recherche a été dirigée par Elizabeth Turner, professeure de géologie à l’Université Laurentienne en Ontario. Turner a collecté des échantillons de l’ancien récif de 890 millions d’années connu sous le nom de Little Dal et les a ramenés à son laboratoire pour les étudier. Pour la recherche, le scientifique a coupé la roche en tranches incroyablement fines et l’a examinée au microscope. En examinant les échantillons de roche, il a été révélé que sa structure était constituée de tubules d’environ la moitié de la largeur d’un cheveu humain qui se ramifiaient et se reconnectaient pour former des structures 3D ressemblant à celles observées dans les fossiles d’éponges de bain.

L’étude mentionne que l’homogénéité de la composition et de la texture de la masse fondamentale du microspath soutient la théorie d’une origine par perminéralisation d’une substance biologique préexistante, plutôt que par une accumulation constante de particules de roche érodées par la décomposition mécanique de roches préexistantes ou de carbonate microbien qui passivement incorporé avec des microfossiles. Bien que les récifs modernes soient construits par des coraux et des algues, le passé ancien de notre planète était géographiquement différent. La planète se composait d’un supercontinent Rodinia et l’Amérique du Nord actuelle était au centre de cette immense masse terrestre. Pendant ce temps, le système récifal de Little Dal était présent car il était submergé sous les eaux océaniques peu profondes. Résidant en eux, les cyanobactéries photosynthétiques ont créé un récif carbonaté géant mesurant plusieurs kilomètres de large et des centaines de mètres d’épaisseur.

L’étude de Turner mentionne en outre que la microstructure vermiforme de Little Dal est très probablement ce à quoi on devrait s’attendre des premiers fossiles de corps métazoaires. Ils présentent la qualité de la conservation grâce à la calcification post-mortem des tissus mous de qualité éponge dans les corps en décomposition de petits animaux informes, sessiles, épibenthiques et cryptiques qui sont étroitement liés aux éponges kératosiques.

