Un fossile vieux de 76 millions d’années révèle comment les dinosaures blindés ont utilisé leurs queues de marteau

Certains dinosaures sont automatiquement cool. Effrayant T. rex. Tricératops cornu. Et, en particulier, les ankylosaures épineux – des bêtes trapues et blindées avec des queues méchantes en forme de massue. Les paléontologues ont longtemps pensé que ces queues servaient à repousser des prédateurs comme le T. rex, mais de nouvelles recherches suggèrent qu’elles pouvaient également servir à des combats internes.

Une équipe de chercheurs du Musée royal de l’Ontario (ROM), du Royal BC Museum et du North Carolina Museum of Natural Sciences a publié cette semaine une étude dans Biology Letters sur un fossile remarquable et rare de crurivastator Zuul. L’ankylosaure avait des pointes endommagées et cicatrisées près de ses hanches. Les scientifiques soupçonnent que les blessures proviennent d’un autre ankylosaure qui a donné un coup puissant avec sa propre “queue en forme de marteau”.

Musée royal de l’Ontario



Le crurivastator de Zuul est peut-être devenu irritable avec les siens, un peu comme les cerfs, les kangourous et les zèbres des temps modernes. “Cela suggère que les ankylosaures avaient un comportement complexe, luttant peut-être pour la domination sociale et territoriale ou même s’engageant dans une saison de ‘rut’ pour les compagnons”, a déclaré ROM dans un communiqué mardi.

Les ankylosaures herbivores vivaient il y a 76 millions d’années. Il a fallu des années de travaux d’excavation dans le Montana pour extraire le fossile du crurivastator Zuul au cœur de l’étude. La peau et l’armure fossilisées montrent des blessures où des pointes ont été cassées puis guéries en une forme émoussée, un schéma plus cohérent avec la lutte contre d’autres ankylosaures que l’attaque d’un prédateur comme un tyrannosaure.

En aparté, le Nom du crurivastateur Zuul vaut la peine d’être approfondi. Zuul est pour le gardien cornu de Ghostbusters, tandis que le reste du surnom se traduit par “destructeur de tibias”, une référence à la façon dont les dinosaures ont probablement utilisé leur queue pour sortir les pattes des tyrannosaures. Peut-être a-t-il besoin d’un nouveau surnom : Zuul, destructeur de flancs.