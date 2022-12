Un fossile vieux de 76 millions d’années règle le débat sur la paléontologie sur l’histoire du T. Rex

Demandez à n’importe qui de nommer trois dinosaures en cinq secondes, et je vous garantis que Tyrannosaurus rex fera la liste. Que ce soit à cause de Jurassic Park ou de la profonde obsession de l’humanité pour les anciens prédateurs, le T. rex est devenu une icône culturelle.

Pourtant, malgré le niveau de détails dont nous disposons sur ce reptile aux petits bras lui-même, les scientifiques ne savent étonnamment pas grand-chose sur le reste de la famille du T. rex. De nombreuses questions subsistent sur l’arbre ancestral qui a donné naissance à ce dinosaure vicieux et par excellence – bien que les paléontologues du Badlands Dinosaur Museum dans le Dakota du Nord disent que nous pourrions enfin avoir des réponses.

Dans un papier publié la semaine dernière dans la revue Paleontology and Evolutionary Scienceles paléontologues Elias Warshaw et Denver Fowler rapportent la découverte d’un fossile vieux de 76,5 millions d’années qui, selon eux, appartenait à l’un des ancêtres du T. rex, une espèce désormais connue sous le nom de Daspletosaurus wilsoni.

Andrey Atuchin et musée des dinosaures des Badlands



Et ce dinosaure, censé avoir vécu pendant la Période crétacéesemble avoir été tout aussi féroce que son célèbre descendant.

D. wilsoni – qui se traduit littéralement par “l’effroyable reptile de Wilson”, d’après John P. Wilson qui a trouvé le spécimen pour commencer – avait probablement une fois dépensé des poches d’air dans son crâne, une coloration bleu-grisâtre, un ensemble de dents acérées et une orbite allongée – bordée de cornes.

Mais en bref, localiser cette espèce est un gros problème pour les scientifiques car son existence pourrait fournir le “chaînon manquant” dans l’histoire de la famille de T. rex, comblant un fossé de longue date entre les espèces de tyrannosaures plus anciennes et plus jeunes nommées Daspletosaurus torosus et Daspletosaurus horneri, qui vivaient environ Il y a respectivement 77 et 75 millions d’années.

“Depuis les années 1990”, Warshaw et Fowler écrit dans une déclaration“le débat a entouré Daspletosaurus, un grand tyrannosaure connu du Montana et de l’Alberta, qui a été proposé pour être un ancêtre du T. rex lui-même.”

Mais selon la déclaration, la reconstruction des relations évolutives de Daspletosaurus a été entravée par la rareté des bons spécimens, et de nombreux chercheurs sont toujours engagés dans un débat pour savoir si ces tyrannosauridés représentent une seule lignée évoluant sur place ou plusieurs espèces étroitement apparentées de diverses lignées. .

“Nous pouvons maintenant voir que bon nombre de ces espèces sont en fait très finement séparées dans le temps les unes des autres”, indique le communiqué, “formant des étapes consécutives en forme d’échelle dans une seule lignée évolutive où une espèce ancestrale évolue directement en une espèce descendante”.

L’équipe a même nommé sa découverte fossile “Sisyphe”, d’après le mythique roi grec qui a été puni pour avoir trompé la mort. Comme le dit le conte, la punition de Sisyphys était de faire rouler un rocher géant sur une colline uniquement pour qu’il redescende la colline à chaque fois qu’il se rapprochait du sommet. Cette entreprise apparemment horrible a duré une éternité.

“Le crâne holotype et le squelette partiel, BDM 107, sont surnommés” Sisyphe “après la tâche apparemment sans fin d’enlever plus de 25 pieds (8 mètres) de roche qui se trouvait au-dessus des os”, ont déclaré les chercheurs.

Elías Warshaw et Denver Fowler.



C’est Wilson, membre de l’équipe du Badlands Dinosaur Museum, qui a repéré le squelette en premier lieu en 2017 – un petit morceau d’os plat émergeait du bas d’une falaise imposante. Après un examen attentif, ce petit élément de preuve s’est avéré faire partie de la narine du dinosaure. Et ainsi la fouille a commencé, culminant en 2021 avec une exquise figure animale de type Tyrannosaurus.

“Ces découvertes”, ont déclaré les chercheurs, “suggèrent que les recherches précédentes étaient correctes pour identifier plusieurs espèces de Daspletosaurus comme une seule lignée évolutive, et soutiennent la descendance du T. rex de ce groupe.”