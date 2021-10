Un fossile d’espèces d’aigle vieux de 25 millions d’années découvert par des scientifiques en Australie

Les scientifiques ont retracé un fossile vieux de 25 millions d’années trouvé en Australie-Méridionale jusqu’à un ancien aigle fournissant de nouvelles informations sur l’histoire naturelle des rapaces en Australie. L’étude publiée dans Historical Biology plus tôt cette semaine a été menée par des paléontologues de l’Université Flinders. Dans leur article, les chercheurs ont décrit leurs découvertes après avoir analysé le squelette fossilisé bien conservé du plus vieil aigle d’Australie sur une station d’élevage éloignée de l’arrière-pays qui a vécu à la fin de la période géologique de l’Oligocène.

Les scientifiques ont nommé le fossile Archaehierax (prononcé ah-kay-high-rax) sylvestris, basé sur le grec ancien pour « ancien faucon de la forêt ». Les chercheurs suggèrent que cette espèce était l’un des plus anciens rapaces ressemblant à des aigles au monde. Les fossiles ont été trouvés sur les rives du lac asséché Pinpa dans un habitat désertique de sable désolé lors des enquêtes de l’Université Flinders sur un écosystème perdu, lorsque la région intérieure de l’Australie était couverte d’arbres et de forêts riches.

Candidate au doctorat et première auteure de l’étude, Ellen Mather a mentionné dans une déclaration que l’ancienne espèce d’aigle était assez petite et plus maigre que l’aigle à queue cunéiforme, mais qu’il s’agit du plus grand aigle connu de la période oligocène en Australie. L’envergure du pied d’Archaehierax sylvestris mesurait près de 15 cm de long, ce qui aurait permis à l’oiseau de saisir de grosses proies. Donnant une idée de la taille de l’animal, Mather a déclaré: « Les plus grands prédateurs marsupiaux à l’époque avaient à peu près la taille d’un petit chien ou d’un gros chat, donc Archaehierax régnait certainement sur le perchoir. » Mather a ajouté que l’analyse des ossements fossiles a révélé que les ailes d’Archaehierax étaient courtes pour sa taille, ce qui était assez similaire aux espèces d’aigles forestiers d’aujourd’hui. Les pattes contrastaient avec les ailes et étaient relativement longues, ce qui lui aurait donné une portée considérable.

Le co-auteur de l’étude et professeur agrégé Trevor Worthy a déclaré dans un communiqué que les aigles étant au sommet de la chaîne alimentaire, ils sont toujours peu nombreux et, par conséquent, ils sont rarement conservés sous forme de fossiles. Worthy a décrit la découverte du fossile « assez excitante, surtout compte tenu de son âge ».

