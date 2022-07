Un fossile de salamandre européen vieux de 166 millions d’années donne un aperçu des origines des amphibiens : étude

Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’University College de Londres, les plus anciens fossiles de salamandres connus ont été découverts en Écosse. L’étude publiée dans les Actes de l’Académie nationale des sciences (PNAS), discute des détails du spécimen qui serait le plus ancien fossile de salamandre trouvé en Europe. Il convient de noter que les salamandres sont un type d’amphibien. Cependant, contrairement aux grenouilles, elles ont une queue et sont plus variables en taille et en forme. Selon une déclaration partagée par l’UCL, il existe plus de 700 espèces de salamandres dans l’hémisphère nord dans divers habitats d’eau douce et boisés. Ils sont réputés pour leur capacité à faire repousser les membres et les organes.

Les fossiles vieux de 166 millions d’années d’un type d’animal appelé Marmorerpeton, trouvés dans les roches du Jurassique moyen sur l’île de Skye, représentent une nouvelle espèce appelée Marmorerpeton wakei. L’espèce porte le nom de feu le professeur David Wake, une autorité américaine de premier plan sur l’évolution de la salamandre.

La dernière étude montre comment la nouvelle salamandre fossile écossaise avait une tête large et peu profonde en forme de grenouille, mais des mâchoires puissantes et des projections proéminentes et distinctives derrière les yeux. Les analyses des os du toit du crâne indiquent qu’il était orné comme un crocodile, ce qui le distingue des salamandres modernes. Les chercheurs mentionnent également que les os des membres et la queue profonde de Marmorerpeton wakei suggèrent que la salamandre était aquatique et utilisait très probablement ses larges mâchoires pour attraper des proies par succion, ce qui est similaire au maître de l’enfer moderne d’Amérique du Nord.

L’auteur principal de l’étude, Marc Jones, a déclaré dans un communiqué : « Le fossile est certainement une salamandre, mais il ne ressemble à rien de vivant aujourd’hui. Cela met en évidence l’importance des archives fossiles pour la préservation de combinaisons de caractéristiques anatomiques qui n’existent chez aucun animal vivant.

Parlant de l’apparence de l’ancienne salamandre, Jones a déclaré que les grandes projections osseuses derrière l’œil étaient quelque chose à quoi les chercheurs ne s’attendaient pas, mais des projections plus petites existent dans les salamandres fossiles de roches légèrement plus jeunes. Jones a informé que leur but reste inconnu.

