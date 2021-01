Lors d’un événement s’apparentant à un film de science-fiction, un animal ancien qui a été trouvé extrêmement bien conservé dans une région de pergélisol a été décongelé et dévoilé. L’animal en question est un jeune rhinocéros laineux trouvé dans le pergélisol sibérien l’année dernière. Il a été décongelé après avoir été congelé pendant plus de 40 000 ans! Le spécimen a été nommé Abyisky pour l’instant. Cependant, il n’est pas clair si Abyisky est un rhinocéros mâle ou femelle, mais nous savons qu’il a vécu et est mort il y a entre 25 000 et 40 000 ans.

Les scientifiques de Iakoutsk ont ​​dévoilé ce spécimen mardi à la presse russe. L’animal mesure 8 pieds de long et devait être un adolescent au moment de sa disparition. Il semble sain, selon les rapports préliminaires. Le Dr Valery Plotnikov a déclaré que le niveau de conservation de ce spécimen était tout à fait unique. Jusqu’à présent, la couche externe de la physiologie du rhinocéros n’était supposée que sur la base d’anciennes peintures rupestres comme celles de France. Mais cette découverte montre qu’il avait vraiment des cheveux épais de couleur noisette sur son corps, une caractéristique absente des rhinocéros modernes.

Ces rhinocéros vivant par temps froid avaient un manteau de fourrure pour les protéger, comme les mammouths laineux de l’âge antique avaient des manteaux épais, mais pas chez les parents actuels comme les éléphants. Ces rhinocéros d’hiver peuplaient autrefois une grande partie de ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de Russie et s’étendaient en Europe jusqu’en Angleterre.

Il a également observé que le jeune rhinocéros devait être «très bien nourri au moment de sa mort». Cependant, la datation officielle au carbone du spécimen n’a pas encore été réalisée, c’est pourquoi une estimation approximative de quelques milliers d’années est donnée comme sa durée de vie. Un autre spécimen découvert sur le même site en 2014 a été daté au carbone et a révélé qu’il avait 35 000 ans.

La conservation est si fine qu’ils ont pu détecter la graisse sous la peau (qui s’est maintenant transformée en poudre). Sur le même site, une corne d’un autre rhinocéros a été découverte en août 2020 alors qu’un résident local est tombé accidentellement dessus.

Les scientifiques estiment que le pauvre rhinocéros adolescent a été chassé dans une étendue d’eau, probablement par d’anciens prédateurs, où il s’est noyé et est mort. Il aurait pu aussi être attaqué. Selon Temps sibérien, la mort par noyade était un phénomène régulier en cette période glaciale, connue sous le nom de «période interglaciaire de Karginsky». Pendant ce temps, les températures sont devenues comparativement plus chaudes que l’âge précédent. Au fur et à mesure que le sol se dégivrait, il créait de nombreux marécages où les animaux se retrouvaient souvent coincés dans les fissures et se noyaient. De cette façon, de nombreux fossiles bien conservés ont été découverts dans ces régions.