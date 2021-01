La découverte spectaculaire d’un squelette presque complet d’un requin de la période jurassique a donné aux chercheurs un nouvel aperçu incroyable de la vie sur Terre il y a 150 millions d’années.

Le fossile exceptionnellement bien conservé a été trouvé dans la formation de calcaire de Solnhofen en Bavière, en Allemagne, qui avait un paysage de lagune tropicale lorsque le requin était en faste dans le passé lointain de la Terre.

Le fossile est le reste d’un requin Asteracanthus mesurant plus de huit pieds (2,5 mètres) de longueur, qui selon les chercheurs en a fait un « géant » parmi les requins jurassiques.

Asteracanthus est un type de requin hybodontiforme, qui est le plus proche parent des requins, des raies et des raies modernes. Les prédateurs ont parcouru les mers de la Terre ancienne pendant près de 300 millions d’années. Ils sont venus équipés de 150 dents acérées comme des rasoirs, ce qui a conduit les experts à conclure qu’ils étaient des mangeurs voraces.

Le requin avait environ 150 dents acérées comme des rasoirs. © Sébastien Stumpf





«Ce type spécialisé de dentition suggère qu’Asteracanthus était un prédateur actif se nourrissant d’un large éventail de proies. Asteracanthus était certainement non seulement l’un des plus gros poissons cartilagineux de son temps, mais aussi l’un des plus impressionnants ». a déclaré Sebastian Stumpf, de l’Université de Vienne, qui était le paléontologue qui a dirigé la recherche.

Les requins ont survécu à deux extinctions massives avant de s’éteindre avec les dinosaures à la fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d’années.

La découverte est si précieuse parce que les squelettes de requins fossilisés sont rares car ils sont faits de cartilage. Asteracanthus a été décrit scientifiquement par le naturaliste suisse-américain Louis Agassiz il y a plus de 180 ans, mais c’est la première fois que des restes fossiles articulés sont découverts.

Photos en gros plan des épines de la nageoire dorsale du requin et une tentative de reconstruction de la vie. © Sebastian Stumpf; reconstruction de la vie © Fabrizio De Rossi





