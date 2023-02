Un fossile de poisson contient le plus ancien cerveau préservé

Le plus ancien cerveau de vertébré préservé a été trouvé dans un crâne de poisson fossilisé vieux de 319 millions d’années qui a été retiré d’une mine de charbon anglaise il y a plus d’un siècle.

Révélé par un scanner dans une étude menée par des chercheurs de l’Université du Michigan, le cerveau et les nerfs crâniens d’environ un pouce de long appartenaient à un membre éteint du groupe des grands poissons à nageoires rayonnées, qui comprend aujourd’hui des espèces comme le thon, le saumon, le poisson rouge et la morue. .

“Ici, nous avons trouvé une conservation remarquable dans un fossile examiné plusieurs fois auparavant par plusieurs personnes au cours du siècle dernier”, a déclaré Matt Friedman, auteur principal et paléontologue de l’Université du Michigan, dans un communiqué de presse. “Mais parce que nous avons ces nouveaux outils pour regarder à l’intérieur des fossiles, cela nous révèle une autre couche d’informations.”

Friedman, qui est également directeur du musée de paléontologie de son université, explique que la découverte inattendue a été faite avec un micro-CT scanner, qui peut fournir des images internes détaillées, tout comme les plus grands scanners médicaux trouvés dans les hôpitaux et les cliniques.

“Je l’ai scanné, puis j’ai chargé les données dans le logiciel que nous utilisons pour visualiser ces scans et j’ai remarqué qu’il y avait un objet inhabituel et distinct à l’intérieur du crâne”, se souvient Friedman. “Il est courant de voir des croissances minérales amorphes dans les fossiles, mais cet objet avait une structure clairement définie.”

L’objet était plus brillant sur l’image CT que l’os ou la roche environnante, ce qui signifie qu’il était probablement plus dense. Il avait également des caractéristiques ressemblant aux cerveaux trouvés chez les vertébrés, qui sont des animaux avec des épines.

“Il avait toutes ces caractéristiques, et je me suis dit:” Est-ce vraiment un cerveau que je regarde? “”, A déclaré Friedman. “J’ai donc zoomé sur cette région du crâne pour faire un deuxième scan à plus haute résolution, et il était très clair que c’était exactement ce qu’il devait être. Et c’est seulement parce que c’était un exemple si clair que nous avons décidé de continuer.”

L’étude a été publiée le 1er février dans la revue scientifique Nature.

Le fossile a été découvert dans une couche de stéatite dans une mine de charbon du Lancashire, dans le nord-ouest de l’Angleterre, et a été décrit scientifiquement pour la première fois en 1925. Le seul spécimen connu de son espèce, Coccocephalus wildi, vivait probablement dans un estuaire, où il aurait pu manger des aliments aquatiques. insectes, petits crustacés et autres invertébrés, comme les ancêtres des calmars et des escargots. Bien que seul son crâne ait été retrouvé, les scientifiques pensent que le poisson aurait fait environ 15 à 20 centimètres de long. Sa forme de mâchoire et ses dents indiquent qu’il s’agissait probablement d’un carnivore.

Après la mort du poisson, les chercheurs disent qu’il a probablement été rapidement enfoui dans des sédiments contenant peu d’oxygène. un environnement qui peut ralentir la décomposition des tissus mous. Le cerveau de l’animal aurait alors été remplacé lors de la fossilisation par un minéral dense qui aurait conservé sa structure tridimensionnelle dans des détails exceptionnels.

“Une conclusion importante est que ces types de parties molles peuvent être préservées, et elles peuvent être conservées dans des fossiles que nous avons depuis longtemps – c’est un fossile connu depuis plus de 100 ans”, a déclaré Friedman. “Il semble y avoir, à l’intérieur de ce vide étroitement enfermé dans le crâne, un petit micro-environnement propice au remplacement de ces parties molles par une sorte de phase minérale, capturant la forme des tissus qui, autrement, se décomposeraient simplement.”

La découverte met également en lumière l’évolution des poissons à nageoires rayonnées, qui ont des nageoires en forme de toile soutenues par des épines osseuses et représentent environ la moitié de toutes les espèces de vertébrés vivants.

“Non seulement ce petit fossile superficiellement peu impressionnant nous montre le plus ancien exemple de cerveau de vertébré fossilisé, mais il montre également qu’une grande partie de ce que nous pensions de l’évolution du cerveau à partir des seules espèces vivantes devra être retravaillée”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Université de Rodrigo Figueroa, doctorant du Michigan, a déclaré dans le communiqué de presse. “Avec la disponibilité généralisée des techniques d’imagerie modernes, je ne serais pas surpris si nous constatons que les cerveaux fossiles et d’autres parties molles sont beaucoup plus courants que nous ne le pensions auparavant. À partir de maintenant, notre groupe de recherche et d’autres examineront les têtes de poissons fossiles avec une perspective nouvelle et différente.”

Friedman et Figueroa pensent tous deux que leur travail met en évidence la nécessité de préserver les fossiles découverts précédemment pour une étude future.

“C’est pourquoi il est si important de conserver les spécimens physiques”, a déclaré Friedman. “Parce que qui sait, dans 100 ans, ce que les gens pourraient faire avec les fossiles de nos collections maintenant.”