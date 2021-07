Un fossile de dinosaure trouvé en Chine nommé d’après ‘Nobita’ de Doraemon

Un fossile d’empreinte d’un nouveau dinosaure qui a été découvert en Chine l’année dernière a maintenant été nommé d’après « Eubrontes Nobitai » en hommage au personnage de dessin animé populaire Nobita de la série d’animation japonaise Doraemon. Selon Kyodo News, le fossile a été découvert en juillet 2020 S’exprimant sur la décision de donner au fossile le nom du personnage de dessin animé, Xing Lida, professeur agrégé à l’Université chinoise des géosciences de Pékin, a déclaré que les films de Doraemon mettant en scène des dinosaures étaient « excellents » et qu’ils ont fait partie des souvenirs d’enfance de nombreuses personnes en Chine.

Il mentionne la sortie de 1980 Nobita’s Dinosaur et Nobita’s New Dinosaur (1920) et ajoute que ces films font que les enfants « en viennent à aimer » les dinosaures.

La distance entre les quatre empreintes découvertes sur le site est d’environ 50 centimètres et la longueur de la semelle est de près de 30 cm. Les chercheurs ont estimé que la longueur du corps de l’animal aurait pu être d’environ 4 mètres.

Le fossile de l’empreinte a été reconnu comme étant lié à une espèce de dinosaure carnivore Eubrontes du Crétacé. Le professeur Xing a informé qu’une réplique de ces empreintes avait été envoyée au Musée national de Tokyo et à Fujiko Pro Co, la société de production de la série Doraemon. La réplique envoyée au musée de Tokyo sera rendue publique le 30 novembre.

La populaire série de mangas japonais Doraemon a été écrite et illustrée pour la première fois par Fujiko F. Fujio en 1969. L’histoire tournait autour d’un chat robotique bleu qui voyage du 22e siècle au monde d’aujourd’hui pour aider un écolier maladroit Nobita.

Le futur petit-fils de Nobita renvoie le robot dans le passé afin que ses descendants puissent avoir une vie meilleure. La série de bandes dessinées manga a ensuite été dérivée et adoptée dans divers films et émissions de télévision. Doraemon est devenu culte au Japon et sa popularité peut être sondée par le fait qu’il a été nommé premier « ambassadeur de l’anime » en 2008 par le ministère des Affaires étrangères du pays.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici