Un fossile de 99 millions d’années que l’on croyait être un « petit dinosaure » est en fait une nouvelle espèce de lézard

Les scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de lézard à partir de deux fossiles vieux de 99 millions d’années trouvés au Myanmar. La nouvelle espèce, nommée Oculudentavis naga (O. naga) du nom du peuple Naga, appartient au même groupe d’espèces qu’Oculudentavis khaungraae – une espèce que l’on croyait auparavant être le plus petit oiseau ou dinosaure connu. Les deux nouveaux spécimens, qui avaient des dents visibles attachées aux mâchoires et des tissus mous préservés dans l’ambre, ont découvert certaines caractéristiques physiques clés qui ont conduit les scientifiques à les identifier comme des lézards. « Le spécimen a d’abord intrigué toutes les personnes impliquées parce que s’il s’agissait d’un lézard, c’était un spécimen très inhabituel », a déclaré Arnau Bolet, le chercheur principal de l’étude. communiqué de presse par l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Espagne. Après que les paléontologues ont effectué des tomodensitogrammes et analysé les données, ils ont découvert que l’animal mystérieux avait des écailles – des dents directement attachées à la mâchoire, contrairement aux dinosaures dont les dents sont connectées à une cavité et non à la mâchoire. D’autres propriétés comprenaient la structure des yeux et les os des épaules ressemblant à des lézards et un os du crâne en forme de bâton de hockey, courant chez les reptiles avec des dents connectées à la mâchoire.

« Nous avons conclu que les deux spécimens étaient suffisamment similaires pour appartenir au même genre, Oculudentavis, mais un certain nombre de différences suggèrent qu’ils représentent des espèces distinctes », a ajouté Bolet. Les dernières recherches ont été publiées dans Current Biology le 14 juin.

Dans une recherche publiée dans Nature en mars 2020, les scientifiques avaient identifié O. khaungraae comme des dinosaures de la taille d’un colibri, mais ils ont rétracté l’article plus tard en mai 2020.

L’équipe de scientifiques a également découvert que les deux spécimens avaient été déformés pendant la conservation. Les paléontologues avaient d’abord remarqué le spécimen alors qu’ils étudiaient la collection de fossiles achetée au Myanmar par le gemmologue Adolf Peretti. Étant donné que l’extraction et la vente d’ambre au Myanmar sont liées à des violations des droits de l’homme dans le pays, le Florida Museum of Natural History a précisé dans un communiqué de presse que l’achat a été effectué conformément aux directives éthiques établies par la Society for Vertebrate Paleontology.

