Un fossile d’ancien chien sauvage trouvé dans le village de Georgia, pourrait avoir évolué en Asie de l’Est

Les scientifiques ont déterré les restes de l’un des anciens chiens du village géorgien de Dmanisi, qui aurait trouvé une compagnie humaine à l’ouest. Dans une étude récente publiée dans la revue Scientific Reports, des scientifiques de l’Institution catalane espagnole de recherche et d’études avancées, de l’Université de Florence et d’autres universités européennes se sont réunis pour identifier les restes de l’ancien chien.

Grâce à leur analyse, l’équipe de chercheurs a identifié le squelette du chien comme étant Canis (Xenocyon) lycaonoides, communément appelé chien de chasse eurasien. On suppose que la race ancienne a évolué pour la première fois en Asie de l’Est il y a environ 1,8 million d’années et s’est éteinte il y a environ 8 000 000 ans. Les chercheurs ont également découvert que la datation au carbone des fragments d’os trouvés à Dmanisi, qui comprenait des dents et des morceaux d’os de la mâchoire, a montré que l’animal pesait environ 30 kilogrammes lorsqu’il est mort à l’âge adulte.

Les chercheurs mentionnent que les preuves fossiles suggèrent que l’espèce de chien était un chasseur de meute coopératif. Contrairement à d’autres chiens de grande taille, cette race de chien était capable de prendre soin des membres de la famille et des non-parents de son groupe, a déclaré la recherche. Grâce à leur étude, l’équipe de scientifiques a également retracé les origines du chien qui selon eux était un dérivé canin hyper carnivore d’origine est-asiatique. L’ancien fossile, étudié pour la recherche, montre l’un des premiers enregistrements à Dmanisi dans la région du Caucase qui représentait son point d’entrée en Europe. Les chercheurs ont également établi un parallèle avec la chronologie de l’entrée de l’ancien chien en Europe et ont mentionné que c’était à la même époque que les Hominins voyageaient dans la direction opposée de l’Afrique vers l’Europe et l’Asie.

Les espèces préhistoriques d’humains et de chiens de chasse ont toutes deux été enregistrées à Dmanisi, marquant le début de leur dispersion à travers le Vieux Monde et sont les deux seules espèces de mammifères du Pléistocène inférieur à avoir un comportement altruiste avéré envers leur communauté, a indiqué la recherche.

