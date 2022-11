Un forum sur les droits reproductifs sera organisé par la Ligue des femmes électrices du comté de DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Le Ligue des femmes électrices du comté de DeKalb accueillera un forum sur les droits reproductifs le 6 décembre à DeKalb.

Le forum de 90 minutes aura lieu dans la salle Yusunas de la bibliothèque publique DeKalb, 309 Oak St., de 18 h à 19 h 30. Les questions du public aux conférenciers seront acceptées à la fin de l’événement.

Le forum, intitulé “Explorer l’impact des droits reproductifs et de la prise de décision en matière de soins de santé”, est organisé grâce aux efforts des coprésidentes de la DeKalb League of Women Voters, Human, Civil, and Reproductive Rights Committee, Linda Slabon et Rachel Banick.

Slabon a déclaré qu’elle et d’autres membres du comité avaient suivi les nouvelles entourant l’annulation par la Cour suprême des États-Unis de la décision Roe v. Wade le 24 juin – qui avait auparavant protégé l’accès à l’avortement en vertu de la loi fédérale – et se sont demandé comment ils pourraient éduquer la communauté sur le sujet. Les femmes ont décidé de mettre sur pied un forum en personne pour discuter des droits reproductifs.

« Une partie de ma préoccupation était d’avoir des conférenciers locaux. Je voulais des gens de notre région qui connaissent notre communauté », a déclaré Slabon, 66 ans.

Les participants comprendront la révérende Janet Hunt, pasteure de la première église luthérienne de DeKalb, le révérend Eric Ogi, pasteur de la Federated Church of Sycamore, Molly Morris, pasteure associée du ministère de la jeunesse, des familles et de la sensibilisation communautaire de la Westminister Presbyterian Church de DeKalb et Evan Bernick, professeur à la faculté de droit de la Northern Illinois University.

Slabon parlera à ceux qui assistent au forum gratuit avant de présenter Morris, qui devrait parler des problèmes actuels et des problèmes liés aux droits reproductifs. Bernick apportera son expertise juridique au premier plan en tant que deuxième orateur avant de céder la parole à Ogi, qui discutera d’une perspective biblique des droits reproductifs et adressera des appels à la justice. Hunt clôturera le forum en parlant des compréhensions éthiques et de la pastorale.

“Ce sont trois églises chrétiennes différentes … d’où viennent les ministres, et nous espérons qu’à l’avenir nous aurons un autre forum avec une représentation différente”, a déclaré Slabon, un résident de DeKalb depuis 30 ans.

Selon un communiqué de presse de la DeKalb League of Women Voters, l’organisation locale a confirmé une déclaration de l’organisation nationale qui disait : « Chaque résident américain devrait avoir accès à des soins de santé abordables et de qualité, y compris le contrôle des naissances et la confidentialité pour faire des choix en matière de procréation. .”

“C’est donc notre premier et nous sommes extrêmement reconnaissants envers les personnes qui ont dit oui, car je pense qu’elles s’expriment à ce moment-là, c’est incroyablement généreux”, a déclaré Slabon. “Cela fait preuve de courage car les choses sont très incertaines à ce stade.”