Un forum sur la récupération après les inondations dans la vallée du Fraser axé sur la « élimination des silos » – Kelowna Capital News

Un groupe de représentants du gouvernement et du secteur privé de la vallée du Fraser et du Lower Mainland se sont réunis d’une manière sans précédent pour briser les silos entre eux alors que la région se reconstruit après les inondations dévastatrices de l’automne dernier.

Le groupe, qui n’a pas encore été nommé, a planifié un forum sur la récupération après les inondations et a invité toutes les personnes impliquées dans la prise de décision aux niveaux municipal, régional, provincial et fédéral. Ils l’ont appelé le Forum Build Back Better, Together.

Ils ont réservé une salle de conférence à l’hôtel Clarion à Abbotsford, puis ils ont retenu leur souffle.

Ils ne savaient pas qui répondrait ou quel serait le buy-in. Contrairement à d’autres réunions gouvernementales stratégiques, il n’y avait pas de cadre préalable sur lequel s’appuyer ; il n’y avait aucune exigence sous le titre de poste de quiconque pour y assister. Pour couronner le tout, jeudi a été une journée chaude et ensoleillée dans toute la vallée.

Mais la salle de réunion de l’hôtel Clarion jeudi 14 juillet était remplie d’environ 100 inscrits, et 40 autres ont participé en ligne. Après une journée complète de remue-méninges et de partage d’idées entre planificateurs, élus, ingénieurs, experts en eau, etc., les organisateurs ont déclaré aux médias qu’ils avaient été époustouflés par la participation.

Chaque municipalité était représentée de la mer des Salish à Yale.

Leur objectif principal est de créer un plan d’action régional qui verra toutes les municipalités et les Premières Nations travailler main dans la main au lieu de la pratique habituelle de compétition pour le financement fédéral. Ce plan de rêve, ont-ils dit, fonctionnera pour tout le monde le long de la plaine inondable du fleuve Fraser.

C’est idéaliste, a admis le coprésident du forum Jason Lum, président du district régional de la vallée du Fraser et conseiller municipal de Chilliwack.

Mais au final, ce serait ce qu’il y a de mieux économiquement et écologiquement.

Des milliards de dollars de fonds de relance sont acheminés par le gouvernement fédéral, mais tout n’arrive pas aux municipalités. Et l’infrastructure qu’ils doivent remplacer date de plusieurs décennies. Et lorsque le gouvernement fédéral finance une reconstruction, a-t-il expliqué, c’est aux niveaux d’avant les inondations.

Les inondations qui ont été observées en 2021, sans parler des dômes de chaleur et des incendies, vont être plus fréquentes en raison du changement climatique, a-t-il déclaré.

Mais ce n’était pas seulement l’infrastructure qui était au centre de la discussion. Et ce n’était pas nécessairement de l’argent non plus.

Il s’agissait en fait de saumon, l’une des ressources les plus précieuses de cette province.

“Ce qui a tendance à être bon pour le saumon a tendance à être bon pour tout le monde”, a déclaré Aaron Hill, directeur exécutif de la Watershed Salmon Society. Il est l’un des six principaux leaders du groupe, avec Lum.

L’autre coprésident était Tyrone McNeil, qui est également président du Secrétariat de la planification d’urgence des Premières Nations et président de la Nation Sto:lo. Tamsin Lyle, ingénieur principal d’Ebbwater Consulting, Deborah Carlson de West Coast Environmental et Dave Zender de Farmland Advantage, complètent les chefs de file du groupe.

Ils disent vouloir « trouver un terrain d’entente autour de principes de haut niveau pour mieux reconstruire, ensemble ».

Leur forum a été soutenu par Emergency Management BC, Services aux Autochtones Canada et Sécurité publique Canada. Et les principes qu’ils utilisent, pour le forum et toute prise de décision, sont basés sur le cadre de Sendai des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe que le Canada et la Colombie-Britannique ont tous deux signé. Et surtout, il cherche à faire respecter la Déclaration sur les droits des peuples autochtones de la Colombie-Britannique, également connue sous le nom de DRIPA.

“Nous avons vu de première main comment les approches conventionnelles n’ont pas assuré la sécurité publique, et notons que le changement climatique et les pratiques actuelles d’utilisation des terres ne feront qu’augmenter les risques à l’avenir”, indiquent leurs notes à l’ordre du jour du forum. «Nous nous sommes réunis à la suite des inondations de novembre 2021, mais nous souhaitons depuis longtemps voir la Colombie-Britannique évoluer vers une approche holistique et collaborative de la gestion des inondations qui profite aux personnes et à d’autres espèces, comme le saumon.

“Le forum BBBT vise à briser les silos à tous les niveaux de gouvernement et à trouver un terrain d’entente à partir duquel construire des communautés résilientes et des écosystèmes sains dans les plaines inondables.”

Allocution d’ouverture du chef tribal @STCTye & Ministre @mikefarnworthbc à la conférence « Reconstruire en mieux ensemble » à Abbotsford. ~90 personnes se sont réunies pour parler de l’amélioration du contrôle des inondations et de la gestion des catastrophes dans le bas Fraser. #saumon sauvage #bcpoli @BillBlair pic.twitter.com/JXYXe8jCvE — Watershed Watch Salmon Society (@WatershedWatch_) 14 juillet 2022

L’un des conférenciers principaux était Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général. Le lendemain, son bureau a annoncé un financement de 81,8 millions de dollars dans le cadre du programme Green Infrastructure Adaptation, Resilience and Disaster Mitigation (ARDM).

Dans un communiqué de presse, la province a déclaré que les projets éligibles comprennent l’installation d’ouvrages de protection contre les inondations, la mise à niveau ou la modernisation d’infrastructures existantes, telles que des digues, des murs anti-inondation, des stations de pompage, des digues, des cloisons, des jetées et des barrages, la réduction des risques d’inondation, l’ouverture de cours d’eau enfouis, la restauration les milieux humides et la restauration des zones tampons naturelles de protection du littoral grâce aux milieux humides.

Mais lors du forum, ils ont choisi de ne pas tellement se concentrer sur les projets, mais simplement de se réunir pour discuter de ce qui fonctionnera le mieux pour tout le monde, car tout le monde est connecté au même fleuve.

Il n’y a pas d’horaire figé pour la prochaine réunion. Ils ne veulent pas submerger toutes les personnes impliquées avec un horaire chargé, a déclaré McNeil. Mais il a été encouragé par le partage d’informations qui a eu lieu et l’apprentissage qui s’est produit.

Dans son allocution de clôture du forum, il a déclaré qu’il se tournerait vers les participants pour avoir des idées sur les prochaines étapes.

Et il les a quittés avec un rappel d’adieu qu’il vaut mieux dépenser l’argent qui vient sur la résilience pour l’avenir plutôt que d’être toujours dans la reprise post-catastrophe.

