Un forum à St. Charles souligne que les élections du 8 novembre sont essentielles pour protéger l’accès légal à l’avortement dans l’Illinois – Shaw Local

ST. CHARLES – Lorsque la Cour suprême des États-Unis a décidé Dobbs contre Jackson en juin, elle a annulé Roe contre Wade, mettant fin à 50 ans d’un droit constitutionnel à l’avortement.

L’Illinois se situe au milieu des États qui ont interdit ou restreint l’accès à l’avortement, donc les femmes voyagent ici, a déclaré Rianne Hawkins, directrice du plaidoyer et des campagnes pour la planification familiale de l’Illinois.

“Je travaille au centre de santé de Springfield, l’un des deux établissements de soins de santé aussi loin au sud que possible dans l’Illinois”, a déclaré Hawkins. “Nous voyons régulièrement des plaques d’immatriculation d’États comme le Texas, le Kentucky, l’Idaho, l’Ohio. Personnes venant dans l’Illinois en quête de soins. Et ils viennent à Planned Parenthood parce qu’ils peuvent obtenir un rendez-vous très rapidement. Nous sommes en mesure d’absorber l’impact supplémentaire sur les patients qui arrive dans l’État.

Hawkins faisait partie d’un forum organisé par Femmes démocrates du comté de Kane Jeudi au Hickory Knolls Discovery Center à St. Charles, “Nos droits sont sur le bulletin de vote: l’impact de Dobbs contre Jackson!”

Environ 20 personnes ont assisté au forum de questions-réponses de 90 minutes.

Participaient également Ameri Klafeta, directrice du projet sur les droits des femmes et de la reproduction pour l’Union américaine des libertés civiles de l’Illinois et la représentante d’État Anna Moeller, D-Elgin.

Rianne Hawkins, directrice du plaidoyer et des campagnes pour la planification familiale de l’Illinois, discute des défis liés à la fourniture de services d’avortement aux femmes venant dans l’Illinois en provenance d’États où les avortements sont interdits ou restreints. Hawkins a participé à un forum sur les droits à l’avortement dans l’Illinois jeudi soir lors d’un forum organisé par Kane County Democratic Women. (Brenda Schory)

La juge associée du 19e circuit du comté de Lake, Elizabeth Rochford, candidate à l’élection à la Cour suprême de l’Illinois lors des élections générales du 8 novembre, a été conférencière principale.

Alors que les organisations anti-avortement et leurs partisans se réjouissaient du renversement de Roe, cela a envoyé des ondes de choc à travers les groupes de défense des droits à l’avortement, déclenché des marches et des manifestations – et intensifié l’activisme politique visant les élections de mi-mandat de novembre.

“Nous devons nous assurer que nous élisons des champions pro-choix dans tous les scrutins pour … maintenir l’Illinois en tant que paradis pro-choix”, a déclaré Hawkins. “Ce n’est pas seulement l’Illinois, c’est tout notre pays qui compte sur nous.”

Hawkins a déclaré que l’Illinois avait abrogé sa propre loi de déclenchement en 2017 – la loi de 1975 sur l’avortement de l’Illinois légalisait l’avortement mais aurait rétabli l’interdiction si Roe était annulée. Il a également adopté la loi sur la santé reproductive en 2019 et a abrogé cette année la loi de 1995 sur la notification parentale d’avortement.

“Les politiciens extrêmes sont toujours déterminés à nous retirer nos droits”, a déclaré Hawkins. “Dans des États comme l’Indiana, la Virginie-Occidentale et la Caroline du Sud, ces législatures sont entrées en vigueur très rapidement après cette décision d’interdire presque totalement l’avortement. … Ici même dans l’Illinois, grâce à des champions comme Anna Moeller, l’avortement est légal dans l’État de l’Illinois.

Le choix des électeurs pour la première fois en 22 ans

Rochford est un démocrate qui se présente contre le républicain Mark Curran Jr. pour la Cour suprême du deuxième district de l’Illinois, qui comprend les comtés de DeKalb, Kendall, Kane, Lake et McHenry. Curran, un avocat et ancien shérif du comté de Lake, a l’aval de l’Illinois Right to Life, selon son site Internet.

« Ce siège a toujours été entre les mains d’un républicain. Cela a toujours été entre les mains d’un homme », a déclaré Rochford. “Cette circonscription redessinée ne garantit en rien l’élection d’un démocrate, mais elle crée une opportunité pour la toute première fois.”

La représentante d’État Anna Moeller, D-Elgin, discute des droits à l’avortement dans l’Illinois jeudi soir lors d’un forum organisé par Kane County Democratic Women. (Brenda Schory)

Les juges de la Cour suprême de l’Illinois sont sélectionnés par régions géographiques, travaillent en équipe et leurs décisions affectent l’ensemble de l’État, a déclaré Rochford.

Si les électeurs n’ont jamais entendu parler d’avoir un juge de la Cour suprême de l’État pour qui voter, c’est parce que la dernière fois que cela s’est produit, c’était en 2000, a-t-elle déclaré.

« Il y a vingt-deux ans, il y a eu une élection comme celle-ci, pour un siège ouvert avec des partis qui s’affrontaient. Et cela ne se reproduira pas avant au moins 10 ans parce que le mandat des juges de la Cour suprême est de 10 ans », a déclaré Rochford. “Après 10 ans, c’est un scrutin de rétention, ce qui signifie que c’est un scrutin oui-non, pas une élection ouverte.”

Lors d’une élection de rétention, le juge a besoin de 50% des voix pour rester sur le banc.

“Il est très probable que si nous commettons une erreur en élisant ce juge à la Cour suprême, il faudra une génération avant que nous ayons l’occasion de la défaire”, a déclaré Rochford.

La haute cour de l’État pourrait changer

Actuellement, quatre démocrates et trois républicains siègent à la Cour suprême de l’Illinois dans cinq districts, le comté de Cook en ayant trois. Une élection se tient également dans le troisième district entre le républicain Michael Burke et la démocrate Mary O’Brien.

La Cour suprême de l’Illinois traite des affaires et des questions constitutionnelles les plus importantes et les plus importantes, a déclaré Rochford.

« Si ces deux sièges reviennent aux républicains, la majorité … passera à un tribunal républicain », a déclaré Rochford.

Rochford a une carrière de 35 ans en tant qu’avocat, procureur adjoint et juge du comté de Lake pendant 10 ans.

L’association du barreau de l’État de l’Illinois et l’association du barreau du comté de DuPage l’ont qualifiée de “fortement recommandée” et l’association du barreau du comté de Lake l’a qualifiée de “hautement qualifiée”, les notes les plus élevées possibles de chaque organisation, a-t-elle déclaré.

La barre d’état et la barre DuPage ont toutes deux noté que Curran n’était pas recommandé.

Selon le site Web de la campagne de Curran, curranforcourt.com, « Pendant 58 ans, le Parti démocrate a dirigé le système judiciaire de l’Illinois. Nous avons perdu confiance en nos tribunaux et sommes victimes de la corruption.

« Nous pouvons restaurer la confiance dans nos tribunaux, protéger nos droits, faire respecter nos lois et mettre fin à la corruption », selon le site Internet. “Avec la nouvelle carte, le district 2 est le champ de bataille absolu pour les tendances et donc les décisions de la Cour à l’avenir.”

Rochford a déclaré que les juges étaient au bas du scrutin et a exhorté les électeurs à lire les candidats jusqu’au bout.

Ameri Klafeta, directrice du projet des droits des femmes et de la reproduction pour l’Illinois American Civil Liberties Union, participe à un forum sur le droit à l’avortement dans l’Illinois jeudi soir lors d’un forum organisé par les femmes démocrates du comté de Kane. (Brenda Schory)

“Nous allons avoir besoin de votre aide, car faire passer ce mot est une tâche vraiment écrasante”, a déclaré Rochford.

L’Illinois a abrogé sa loi de déclenchement

Moeller a déclaré qu’en 2016, lorsque Donald Trump a été élu président, elle s’est décrite comme naïve de penser que Roe était en danger.

Lorsqu’un autre législateur a suggéré d’abroger la propre loi sur la détente de l’Illinois, Moeller a déclaré qu’elle n’y croyait pas.

“Roe ne partira jamais”, a déclaré Moeller à son collègue législateur.

Puis, l’été dernier, elle s’est avérée fausse dans sa pensée.

“Nous ne pouvons évidemment pas nous reposer sur nos lauriers”, a déclaré Moeller. «Nous sommes toujours à une élection de ces droits renversés. C’est tellement important que nous élisons le juge Rochford parce que nous savons qu’il y a des procès en cours en ce moment qui nous priveraient de nos droits, renverseraient les lois que nous avons adoptées. Et nous savons que des femmes du Midwest comptent sur nous. Des femmes qui viennent ici chaque jour pour avoir accès aux soins de santé.

Moeller a été nommée au groupe de travail Dobbs, qui comprend l’ACLU et d’autres défenseurs des droits à l’avortement. Le groupe de travail examine la loi sur le droit de conscience des soins de santé de l’Illinois qui protège les médecins et les pharmaciens qui ne veulent pas fournir de soins de santé reproductive, a déclaré Moeller.

Il a été modifié pour les obliger à fournir des informations sur l’endroit où les patients peuvent obtenir ces services, mais Moeller a déclaré qu’elle craignait que les systèmes hospitaliers affiliés à la religion ne l’utilisent pour refuser des soins.

L’ACLU soutient le droit à l’avortement

Klafeta a déclaré que le projet des droits des femmes et de la reproduction pour l’Union américaine des libertés civiles de l’Illinois est non partisan et fournit une éducation et des informations.

“L’une de nos principales priorités est les droits reproductifs – et ce depuis des décennies”, a déclaré Klafeta. « La décision Dobbs a été dévastatrice. Il a renversé un précédent vieux de 50 ans dans notre pays. C’est sans précédent pour le tribunal de supprimer un droit dont les gens jouissent depuis un demi-siècle.

La décision du tribunal a remis l’avortement aux États-Unis, a-t-elle déclaré.

“Nous savons que lorsque la poussière sera retombée, 22 États de ce pays auront probablement interdit ou tenteront d’interdire l’avortement”, a déclaré Klafeta. “L’Illinois est en plein milieu de tous les États interdits.”

“Ce que la décision Dobbs n’a pas fait, c’est de changer quoi que ce soit ici dans l’Illinois”, a déclaré Klafeta. « À partir des années 70 dans l’Illinois, nous avions des lois sur l’avortement vraiment très hostiles… L’ACLU s’est battue… pendant des décennies. Nous avons suspendu bon nombre de ces restrictions. Et avec le temps, le climat politique dans l’État a changé.

Klafeta a déclaré que l’une de ses responsabilités était d’aller au tribunal avec des adolescents qui voulaient avorter mais ne pouvaient pas aller voir leurs parents.

« Et je ne peux même pas vous dire à quel point cela signifie que la loi sur l’avortement par notification parentale soit retirée des livres. C’était le dernier obstacle », a déclaré Klafeta. “Cela montre ce qui se passe lorsque les gens se présentent et votent.”

Alors que l’Illinois est devenu la Mecque des services d’avortement, Klafeta a assuré au groupe que si quelqu’un dans l’Illinois aide une femme d’un État où l’avortement est illégal, cette personne ne peut pas être poursuivie.

“Nous sommes dans un nouveau monde juridique”, a déclaré Klafeta. “Pour le moment, personne n’a criminalisé le fait de quitter l’État ou d’aider quelqu’un, mais il est difficile d’obtenir une réponse claire sur quoi que ce soit.”

Moeller a déclaré que si l’Illinois perdait sa majorité démocrate à la chambre, au sénat ou à l’exécutif, ou si le Congrès se retournait et se dirigeait vers une interdiction fédérale, cela “anéantirait tout ce que nous avons fait dans l’Illinois”.

“Ces droits sont très menacés”, a déclaré Moeller. “Lindsey Graham a déjà présenté un projet de loi qui l’interdirait après 15 semaines. Et les républicains n’aimaient pas ce projet de loi parce qu’il était trop clément.

Graham est un sénateur républicain américain de Caroline du Sud.