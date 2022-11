Un fort tremblement de terre secoue l’ouest de l’Indonésie ; pas d’alerte tsunami

L’Indonésie, un vaste archipel de plus de 270 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre et des éruptions volcaniques en raison de son emplacement sur la “Cercle de feu”, un arc de volcans et de lignes de faille dans le bassin du Pacifique.

En octobre, un tremblement de terre de magnitude 5,1 a frappé Sibolga, une ville côtière de la province du nord de Sumatra, tuant au moins une personne, en blessant 11 et endommageant plus d’une douzaine de bâtiments. En février, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental.