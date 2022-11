Un fort tremblement de terre secoue l’ouest de l’Indonésie ; pas d’alerte tsunami

JAKARTA, Indonésie (AP) – Un fort tremblement de terre sous-marin a secoué l’ouest de l’Indonésie vendredi soir, mais aucun dommage grave ni aucune victime n’ont été signalés.

Le tremblement de terre de magnitude 6,9 ​​était centré à 202 kilomètres (126 miles) au sud-ouest de Bengkulu à une profondeur de 25 kilomètres (15 miles), a indiqué l’US Geological Survey.

Le tremblement de terre a été suivi d’une réplique de magnitude 5,4, a-t-il ajouté.

Aucune alerte au tsunami n’a été émise par l’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique.

L’USGS a déclaré qu’il y avait peu de chances de pertes économiques graves ou de décès.

L’Indonésie, un vaste archipel de plus de 270 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre et des éruptions volcaniques en raison de son emplacement sur la “Cercle de feu”, un arc de volcans et de lignes de faille dans le bassin du Pacifique.

En octobre, un tremblement de terre de magnitude 5,1 a frappé Sibolga, une ville côtière de la province du nord de Sumatra, tuant au moins une personne, en blessant 11 et endommageant plus d’une douzaine de bâtiments. En février, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental.

Un puissant tremblement de terre et un tsunami dans l’océan Indien en 2004 ont tué près de 230 000 personnes dans une douzaine de pays, la plupart en Indonésie.

The Associated Press