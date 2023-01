Un fort tremblement de terre secoue l’ouest de l’Indonésie, pas d’alerte au tsunami

JAKARTA, Indonésie (AP) – Un fort tremblement de terre sous-marin a secoué l’ouest de l’Indonésie lundi matin. Mais il n’y a pas eu de rapports immédiats de dommages graves ou de victimes.

Le tremblement de terre de magnitude 6,0 était centré à 48 kilomètres (30 miles) au sud-est de Singkil, un district côtier de la province d’Aceh à une profondeur de 48 kilomètres (30 miles), a indiqué l’US Geological Survey.

Aucune alerte au tsunami n’a été émise par l’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique.

L’Indonésie, un vaste archipel de plus de 270 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre et des éruptions volcaniques en raison de son emplacement sur la “Cercle de feu”, un arc de volcans et de lignes de faille dans le bassin du Pacifique.

Un tremblement de terre de magnitude 5,6 le 21 novembre a tué au moins 331 personnes et en a blessé près de 600 dans la ville de Cianjur, dans l’ouest de Java. C’était le plus meurtrier en Indonésie depuis qu’un tremblement de terre et un tsunami à Sulawesi en 2018 ont tué environ 4 340 personnes.

En 2004, un tremblement de terre extrêmement puissant dans l’océan Indien a déclenché un tsunami qui a tué plus de 230 000 personnes dans une douzaine de pays, la plupart dans la province indonésienne d’Aceh.

The Associated Press