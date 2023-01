Un fort tremblement de terre secoue l’ouest de l’Indonésie, pas d’alerte au tsunami

Aucune alerte au tsunami n’a été émise par l’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique.

L’Indonésie, un vaste archipel de plus de 270 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre et des éruptions volcaniques en raison de son emplacement sur la “Cercle de feu”, un arc de volcans et de lignes de faille dans le bassin du Pacifique.