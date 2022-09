Un fort tremblement de terre secoue la côte pacifique du Mexique ; 1 tué

MEXICO –

Un tremblement de terre de magnitude 7,6 a secoué lundi la côte pacifique centrale du Mexique, tuant au moins une personne et déclenchant une alarme sismique dans la capitale secouée à l’occasion de l’anniversaire de deux séismes dévastateurs précédents.

Il y a eu au moins quelques premiers rapports de dommages aux bâtiments dus au tremblement de terre, qui a frappé à 13h05 heure locale, selon l’US Geologic Survey, qui avait initialement estimé la magnitude à 7,5.

Il a indiqué que le séisme était centré à 37 kilomètres (23 miles) au sud-est d’Aquila près de la frontière des États de Colima et Michoacan et à une profondeur de 15,1 kilomètres (9,4 miles).

Le président Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré via Twitter que le secrétaire de la Marine lui avait dit qu’une personne avait été tuée dans la ville portuaire de Manzanillo, Colima, lorsqu’un mur d’un centre commercial s’est effondré.

À Coalcoman, Michoacan, près de l’épicentre du séisme, des bâtiments ont été endommagés, mais aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat.

“Cela a commencé lentement puis a été très fort et a continué et continué jusqu’à ce qu’il commence à se calmer”, a déclaré Carla Cardenas, 16 ans, une résidente de Coalcoman. Cardenas est sortie en courant de l’hôtel de sa famille et a attendu avec des voisins.

Elle a déclaré que l’hôtel et certaines maisons le long de la rue présentaient des fissures dans les murs et que des segments de façades et de toits s’étaient rompus.

“Dans l’hôtel, le toit du parking a explosé et est tombé au sol, et il y a des fissures dans les murs du deuxième étage”, a déclaré Cardenas.

Elle a déclaré que l’hôpital de la ville avait été gravement endommagé, mais qu’elle n’avait jusqu’à présent entendu parler d’aucun blessé.

L’agence nationale de défense civile du Mexique a déclaré que sur la base des données historiques des tsunamis au Mexique, des variations allant jusqu’à 32 pouces (82 cm) étaient possibles dans les niveaux des eaux côtières près de l’épicentre. Le centre américain d’alerte aux tsunamis a déclaré que des vagues de tsunami dangereuses étaient possibles pour les côtes situées à moins de 186 miles (300 kilomètres) de l’épicentre.

La maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a tweeté qu’aucun dommage n’avait été signalé dans la capitale

Les alarmes pour le nouveau tremblement de terre sont survenues moins d’une heure après qu’une alarme de tremblement de terre ait retenti dans une simulation de tremblement de terre à l’échelle nationale marquant des tremblements de terre majeurs et meurtriers qui ont frappé à la même date en 1985 et 2017.

“C’est une coïncidence,” qu’il s’agisse du troisième tremblement de terre du 19 septembre, a déclaré le sismologue de l’US Geological Survey Paul Earle. “Il n’y a aucune raison physique ou biais statistique envers les tremblements de terre au cours d’un mois donné au Mexique.”

Il n’y a pas non plus de saison ou de mois pour les grands tremblements de terre partout dans le monde, a déclaré Earle. Mais il y a une chose prévisible : les gens recherchent et trouvent parfois des coïncidences qui ressemblent à des modèles.

“Nous savions que nous aurions cette question dès que cela arriverait”, a déclaré Earle. “Parfois, il n’y a que des coïncidences.”

Le tremblement de terre n’était pas lié à ou causé par l’exercice d’environ une heure plus tôt, ni à un tremblement de terre dommageable à Taiwan la veille, a déclaré Earle.

Humberto Garza se tenait devant un restaurant du quartier rom de Mexico tenant son fils de 3 ans. Comme beaucoup de gens qui se promenaient dehors après le tremblement de terre, Garza a déclaré que l’alarme du tremblement de terre avait retenti si peu de temps après la simulation annuelle qu’il n’était pas sûr que ce soit réel.

“J’ai entendu l’alarme, mais ça sonnait vraiment très loin”, a-t-il dit.

Devant le bureau du médiateur environnemental de la ville, des dizaines d’employés attendaient. Certains semblaient visiblement ébranlés.

L’électricité était coupée dans certaines parties de la ville, y compris les feux rouges, grondant le trafic déjà notoire de la capitale.



Les écrivains AP Christopher Sherman à Mexico et Seth Borenstein à Washington ont contribué à ce rapport