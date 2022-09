Un fort tremblement de terre frappe le Mexique, 1 mort

Un puissant tremblement de terre d’une magnitude préliminaire de 6,8 a frappé le Mexique tôt vendredi, provoquant le balancement des bâtiments et faisant au moins un mort dans la capitale nationale.

Le tremblement de terre a frappé tôt jeudi peu après 1 heure du matin, trois jours seulement après qu’un tremblement de terre de magnitude 7,6 a secoué l’ouest et le centre du Mexique, tuant deux personnes.

Le US Geological Survey a déclaré que le tremblement de terre de jeudi, comme celui de lundi, était centré dans l’État occidental de Michoacan, près de la côte du Pacifique. L’épicentre se trouvait à environ 46 kilomètres au sud-sud-ouest d’Aguililla, Michoacan, à une profondeur d’environ 24,1 kilomètres.

Le gouvernement de l’État de Michoacan a déclaré que le tremblement de terre avait été ressenti dans tout l’État, mais n’a pas immédiatement signalé de dégâts.

Le président Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré via Twitter qu’il s’agissait d’une réplique du séisme de lundi et qu’il a également été ressenti dans les États de Colima, Jalisco et Guerrero. Le président a déclaré qu’aucun dommage n’avait été signalé dans l’immédiat.

Un habitant marche dans une rue bouclée au milieu des débris du tremblement de terre de la veille à Coalcoman, dans l’État de Michoacan, au Mexique, mardi. (Armando Solis/Associated Press)

La mairesse de Mexico, Claudia Sheinbaum, a déclaré via Twitter qu’aucun dommage n’avait été signalé dans l’immédiat dans la capitale. Les habitants étaient entassés dans les rues alors que les alarmes sismiques retentissaient.

Le tremblement de terre a secoué un pays déjà nerveux. Le tremblement de terre le plus puissant de lundi était le troisième tremblement de terre majeur à frapper le 19 septembre – en 1985, 2017 et maintenant 2022. Les tremblements de terre du 19 septembre 2017 et 2022 sont survenus très peu de temps après l’exercice annuel de tremblement de terre organisé chaque 19 septembre pour commémorer les ravages dévastateurs de 1985. tremblement de terre qui a tué quelque 9 500 personnes.