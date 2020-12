Une puissante Séisme de magnitude 6,4 a frappé mardi le centre de la Croatie, selon le US Geological Survey, les équipes de sauvetage locales signalant des dégâts étendus près de l’épicentre de la ville de Petrinja et de ses environs.

Il n’y a pas eu de confirmation immédiate des victimes, mais il y a eu des rapports selon lesquels le séisme, qui a frappé juste après midi, heure locale, pouvait être ressenti dans les Balkans et aussi loin que la Hongrie.

Le maire de Petrinja, Darinko Dumbovic, a déclaré au radiodiffuseur régional N1 que «la moitié de la ville avait été détruite» et qu’on ne savait pas encore si quelqu’un avait été tué. Des images de la scène sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision locales montraient des rues jonchées de gravats, des bâtiments aux toits effondrés et des équipes de secours se précipitant dans les rues.