Un fort séisme secoue l’île principale d’Indonésie ; pas d’alerte tsunami

JAKARTA, Indonésie (AP) – Un fort tremblement de terre a secoué certaines parties de l’île principale de Java en Indonésie samedi, provoquant la panique et envoyant des gens dans les rues, mais il n’y a eu aucun rapport immédiat de victimes. Les responsables ont déclaré qu’il n’y avait aucun danger de tsunami.

L’US Geological Survey a mesuré le tremblement de terre à une magnitude de 5,7 et a déclaré qu’il était centré à environ 18 kilomètres (11 miles) au sud-est de Banjar, une ville entre les provinces de Java occidental et de Java central, à une profondeur de 112 kilomètres (70 miles).

Un tremblement de terre de magnitude 5,6 le 21 novembre a tué au moins 331 personnes et en a blessé près de 600 dans la ville de Cianjur, dans l’ouest de Java. Il s’agit du séisme le plus meurtrier en Indonésie depuis le tremblement de terre et le tsunami de 2018 à Sulawesi qui ont tué environ 4 340 personnes.

Dwikorita Karnawati, chef de l’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique, a déclaré qu’il n’y avait aucun danger de tsunami, mais a mis en garde contre d’éventuelles répliques.

L’agence a mis une magnitude préliminaire à 6,4. Les variations dans les premières mesures sont courantes.

Les gratte-ciel de Jakarta, la capitale, ont oscillé pendant plus de 10 secondes et certains ont ordonné des évacuations, envoyant des flots de personnes dans les rues. Même les maisons à deux étages ont tremblé dans les villes de Kulon Progo, Bantul, Kebumen et Cilacap, au centre de Java.

Les tremblements de terre se produisent fréquemment dans l’immense nation de l’archipel, mais il est rare qu’ils se fassent sentir à Jakarta.

Le pays de plus de 270 millions d’habitants est fréquemment frappé par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement sur l’arc des volcans et des lignes de faille dans le bassin du Pacifique connu sous le nom de “Ceinture de feu”.

En 2004, un tremblement de terre extrêmement puissant dans l’océan Indien a déclenché un tsunami qui a tué plus de 230 000 personnes dans une douzaine de pays, la plupart dans la province indonésienne d’Aceh.

The Associated Press