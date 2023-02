Un fort séisme secoue le sud des Philippines, les cours suspendus

DAVAO, Philippines (AP) – Un tremblement de terre puissant et peu profond a secoué mercredi une région montagneuse du sud-est des Philippines, mais aucun dommage ou blessure majeur n’a été signalé dans l’immédiat, ont déclaré des responsables. Le séisme de magnitude 6,1, qui a été déclenché par une faille locale , frappé à environ 14 kilomètres (8,7 miles) au nord-est de la ville de New Bataan dans la province côtière de Davao de Oro à une profondeur de 11 kilomètres (6,8 miles), a déclaré l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie. Plusieurs villes et provinces du sud ont été secouées par le tremblement de terre, a déclaré l’institut gouvernemental, ajoutant qu’il s’attendait à des répliques. La gouverneure de Davao de Oro, Dorothy Gonzaga, a suspendu jeudi les cours et la plupart des travaux gouvernementaux dans la province pour permettre l’inspection des bâtiments à la recherche de dommages éventuels. La province de plus de 700 000 habitants se trouve dans une région qui était encore sous le choc des fortes pluies et des inondations la semaine dernière. . Il est également frappé par environ 20 typhons et tempêtes tropicales chaque année, ce qui en fait l’un des pays les plus sujets aux catastrophes au monde. Un séisme de magnitude 7,7 a tué près de 2 000 personnes dans le nord des Philippines en 1990.