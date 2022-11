Un fort séisme provoque la panique en Turquie

La secousse a fait au moins 22 blessés dans une région à l’est d’Istanbul, ont indiqué des responsables.

Un puissant tremblement de terre de magnitude 6,1 a secoué la province de Duzce, au nord-ouest de la Turquie, blessant plusieurs personnes – dont une dans un état grave – et coupant l’électricité dans toute la région

Le tremblement de terre a frappé tôt mercredi matin et s’est concentré sur la ville de Golkaya, mais a été ressenti à environ 200 kilomètres (125 miles) à l’est d’Istanbul, la capitale, selon la présidence de la gestion des catastrophes et des urgences de Türkiye. L’agence a déclaré que le premier tremblement de terre avait été suivi d’au moins 35 répliques plus petites, déclenchant la panique alors que de nombreuses personnes se précipitaient hors des bâtiments de la région sujette aux tremblements de terre.

Aucun dommage majeur n’a été signalé dans l’immédiat.

Le ministre turc de l’Intérieur, Suleyman Soylu, a déclaré aux médias locaux que 22 personnes étaient soignées dans des hôpitaux à la suite de l’incident, dont certaines auraient sauté des balcons ou des fenêtres, craignant que leurs bâtiments ne s’effondrent. Il a ajouté qu’au moins une personne se trouvait dans “condition sérieuse,” mais a offert peu d’autres détails sur les blessés.

Alors que l’US Geological Survey a enregistré un événement de magnitude 6,1, les responsables locaux de la catastrophe ont placé le séisme principal à une magnitude légèrement inférieure à 5,9, tandis que le Centre sismologique européen-méditerranéen a signalé une magnitude de 6,0. Il a frappé à une profondeur comprise entre 2 et 10 kilomètres (1,2 à 6,2 milles).

Un tremblement de terre massif dans la province de Duzce a tué quelque 800 personnes en 1999, qui a été précédé par un autre séisme dans la province voisine de Kocaeli la même année qui a fait 17 000 morts.

Les responsables locaux ont déclaré que la plupart des bâtiments détruits ou endommagés lors des tremblements de terre de 1999 avaient été fortifiés lors de leur reconstruction, suggérant que cela aurait pu contribuer à réduire les dégâts lors des secousses de mercredi.