Un fort séisme fait des dizaines de blessés et ferme l’aéroport du nord des Philippines

MANILLE, Philippines (AP) – Un fort tremblement de terre a secoué une grande partie du nord des Philippines, blessant au moins 26 personnes et forçant la fermeture d’un aéroport international et l’évacuation de patients dans un hôpital, ont annoncé mercredi des responsables.

L’Institut philippin de volcanologie et de sismologie a déclaré que le séisme de magnitude 6,4 de mardi soir, déclenché par un mouvement dans une faille locale, était centré à 9 kilomètres (5 miles) au nord-ouest de la ville de Lagayan dans la province d’Abra à une profondeur de 11 kilomètres (7 miles) .

Le système américain d’alerte aux tsunamis a déclaré qu’aucun avertissement ou avis n’avait été émis.

Le tremblement de terre a été ressenti dans une vaste zone de la principale région du nord de Luzon, y compris dans certaines parties de la métropole de Manille, à plus de 400 kilomètres (248 miles) au sud d’Abra.

Au moins 26 personnes ont été blessées à Ilocos Norte, la province d’origine du président Ferdinand Marcos Jr., où l’aéroport international de la capitale Laoag a reçu l’ordre de fermer temporairement mercredi en raison des dommages causés par le séisme, ont annoncé la police et des responsables de l’aviation civile.

Dans la ville de Batac, également à Ilocos Norte, des patients ont été déplacés hors du plus grand hôpital de la province après que des parties du plafond de l’unité de soins intensifs soient tombées alors que le bâtiment se balançait. Les services de consultation médicale ont été temporairement suspendus alors que les ingénieurs évaluaient les dommages au bâtiment, ont indiqué des responsables.

Marcos Jr, qui se trouvait à Manille, a déclaré que les autorités inspectaient les routes et les bâtiments et que les responsables de l’aide sociale apportaient une aide aux résidents touchés dans les provinces du nord. “Il est conseillé à tout le monde de rester à l’écart des hautes structures”, a déclaré le président dans un tweet.

Dans la ville de La Paz à Abra, une église chrétienne centenaire a été endommagée, des parties de son beffroi se sont effondrées et certains murs se sont fissurés, jonchant la cour herbeuse de l’église de débris, ont indiqué des responsables.

Au moins deux villes de la province de Cagayan ont temporairement perdu l’électricité en raison de lignes électriques endommagées. Un certain nombre de ponts et de routes dans les provinces périphériques ont été endommagés.

En juillet, un tremblement de terre de magnitude 7 a provoqué des glissements de terrain et endommagé des bâtiments à Abra et dans d’autres provinces du nord, tuant au moins cinq personnes et en blessant des dizaines.

En 1990, un séisme de magnitude 7,7 a tué près de 2 000 personnes dans le nord des Philippines et causé d’importants dégâts, y compris dans la capitale, Manille.

L’archipel des Philippines se trouve sur la “Ceinture de feu du Pacifique”, une région le long de la majeure partie du pourtour de l’océan Pacifique où de nombreuses éruptions volcaniques et tremblements de terre se produisent, faisant de la nation d’Asie du Sud-Est l’une des plus sujettes aux catastrophes au monde.

The Associated Press