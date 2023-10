Sports TMRW

Le format compétitif de la nouvelle ligue de golf aux heures de grande écoute soutenue par Tiger Woods et Rory McIlroy a été annoncé et, tout comme la nouvelle ligue de haute technologie en salle elle-même, il est de nature non conventionnelle.

Lors de ses débuts en janvier 2024, le TGL présenté par SoFi proposera des matchs par équipe de 15 trous comprenant deux sessions : coups alternés et jeu en simple. Chaque trou a une valeur d’un point et l’équipe avec le score le plus bas sur un trou obtient le point, sans points pour les égalités et sans report – comme on le trouverait dans le format « Skins » du golf.

La première session, appelée « Triples », compte neuf trous et met en vedette chaque équipe de trois joueurs tournant dans un format de tir alternatif. Si Woods faisait partie d’une équipe avec Justin Thomas et Rickie Fowler, par exemple, Woods pourrait réussir le premier drive sur un trou par 4 simulé, Thomas l’approche et Fowler le putt potentiel pour un birdie. Quelle que soit la façon dont les joueurs alternés terminent sur ce trou, Thomas jouerait ensuite (dans ce scénario hypothétique), suivi de Fowler sur le trou suivant.

Les listes officielles des six équipes n’ont pas été entièrement annoncées, bien que TGL ait révélé les 22 autres joueurs du PGA Tour qui rejoindront Woods et McIlroy. (liste ci-dessous) Thomas est le premier joueur à être affecté à une équipe, en tête d’affiche d’Atlanta Drive GC.

La deuxième session, « singles », est une compétition en tête-à-tête de 6 trous, dans laquelle chaque joueur d’une équipe joue en tête-à-tête contre l’opposition pendant deux trous.

Si les équipes sont à égalité à la fin des 15 trous réglementaires, il y aura une période de prolongation semblable à une fusillade de football. Les joueurs s’affronteraient face à face dans un défi au plus près de la quille jusqu’à ce qu’une équipe réussisse à réussir deux tirs plus près de la quille que leurs concurrents.

Ce qui est remarquable, c’est que la période de prolongation se déroulera en direct et non sur un écran.

L’un des nombreux différenciateurs de la Ligue TGL est qu’elle se joue dans une arène en forme de dôme à air comprimé – le SoFi Center – à Palm Beach Gardens, en Floride, sur une surface de jeu qui a à peu près la taille d’un terrain de football. C’est bien loin d’un parcours traditionnel de 18 trous, dont l’empreinte spatiale moyenne est d’environ 150 acres.

La compétition impliquera à la fois « Screenplay » et « Greenplay » devant environ 1 600 fans. Le scénario implique que les joueurs frappent sur un écran massif de 46 pieds sur 64 pieds, environ 20 fois plus grand qu’un écran de simulateur de golf standard. Dans Greenplay, quant à eux, les joueurs frapperont des coups dans un complexe de jeu court de 40 mètres de large comprenant trois greens dynamiques sur une surface de putting de 3 800 pieds carrés, chacun réglable par près de 200 activateurs.

Toute période de prolongation serait donc décidée par « Greenplay ».

Le format réglementaire de 15 trous a été déterminé après des tests approfondis, car il est destiné à s’adapter à la fenêtre de diffusion de 2 heures aux heures de grande écoute et TGL n’est pas du tout redevable au format 18 trous d’un parcours traditionnel sur herbe verte.

La nouvelle ligue dispose également d’un système de classement basé sur des points pour les matchs de saison régulière, similaire à celui utilisé dans le hockey professionnel, les équipes attribuant jusqu’à deux points en fonction des éléments suivants :

Règlement WIN – 2 points

GAGNANT en prolongation – 2 points

PERTE en prolongation – 1 point

PERTE de régulation – 0 point

Les quatre meilleures équipes (sur les six) du classement final se qualifient pour les séries éliminatoires, qui comportent des demi-finales à élimination simple et une série de championnats au meilleur des trois.

Toutes les équipes TGL auront quatre joueurs, avec trois joueurs actifs nommés avant chaque match, qui seront tous diffusés sur ESPN ou ESPN2 avec une diffusion simultanée sur ESPN+. Tous les joueurs en compétition seront mis au micro pendant les compétitions de deux heures.

Les 24 joueurs engagés au sein du TGL sont :

Woods, McIroy, Thomas, Fowler, Jon Rahm, Collin Morikawa, Matt Fitzpatrick, Keegan Bradley, Shane Lowry, Justin Rose, Adam Scott, Xander Schauffele, Max Homa, Cameron Young, Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Tom Kim, Sahith Theegala, Billy Horschel, Patrick Cantlay, Wyndham Clark, Lucas Glover, Min Woo Lee et Kevin Kisner.

Les cinq équipes annoncées sont basées à Atlanta, Boston, New York, San Francisco et Los Angeles.

