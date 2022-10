Un footballeur refuse de porter un brassard arc-en-ciel aux Pays-Bas

Orkun Kokcu a renoncé à la capitainerie de Feyenoord plutôt que de faire le geste

Le milieu de terrain de Feyenoord Orkun Kokcu n’a pas dirigé son équipe lors de leur match d’Eredivisie contre l’AZ Alkmaar le dimanche après avoir refusé de porter un brassard arc-en-ciel.

Le joueur de 21 ans d’origine turque et azerbaïdjanaise avait skippé Feyenoord lors de leurs cinq matches précédents, mais a invoqué des raisons religieuses pour sa décision de ne pas porter le brassard ce week-end.

“J’ai décidé de ne pas porter le brassard de capitaine arc-en-ciel de cette manche,” Kokcu a dit dans un message partagé par son club.

“Je pense qu’il est important de souligner que j’ai du respect pour tout le monde, indépendamment de la religion, de l’origine ou de la préférence. Je crois que chacun est libre de faire ce qu’il veut ou ressent.

“Je comprends très bien l’importance de cette action, mais à cause de mes convictions religieuses, je ne me sens pas la bonne personne pour soutenir cela”, il ajouta.

Kokcu, qui est né aux Pays-Bas mais représente la Turquie au niveau international, a déclaré que ses croyances religieuses le mettaient mal à l’aise de porter le brassard de capitaine, mais il a admis que certaines personnes pourraient être “déçu par cela.”

“Ce n’est absolument pas mon intention” Kokcu a affirmé.

“Bien que je me rende compte que je ne pourrai peut-être pas enlever ce sentiment avec ces mots immédiatement. Mais j’espère que mon choix pour des raisons religieuses sera également respecté.

Kokcu a fait une démonstration impressionnante à Alkmaar en marquant et en fournissant une passe décisive dans la victoire 3-1 qui a maintenu Feyenoord troisième dans l’élite néerlandaise et à deux points du leader Ajax.

Gernot Trauner a assumé le capitanat du match à la place de Kokcu, mais son camouflet intervient à un moment où les brassards arc-en-ciel sont actuellement l’un des plus grands sujets de discussion dans le football en raison de la campagne One Love qui a débuté aux Pays-Bas.

One Love a fourni les brassards en Eredivisie, et les capitaines de neuf pays européens prévoient d’utiliser l’article lié au soutien de la communauté LGBTQ lors de la Coupe du monde Qatar 2022.

L’homosexualité est illégale dans le pays hôte et la FIFA n’a pas encore décidé si les brassards arc-en-ciel peuvent être utilisés lors du tournoi.

Si l’instance dirigeante mondiale du football se prononçait contre l’utilisation de l’article, l’Angleterre et son capitaine Harry Kane devraient ignorer l’interdiction, tout comme les capitaines des neuf autres pays qui sont les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne et la Norvège. , la Suède, la Suisse et le Pays de Galles.

Kokcu n’était pas le seul capitaine de l’Eredivisie à repousser l’opportunité de porter le brassard puisque Redouan El Yaakoubi d’Excelsior a également décidé de ne pas le faire.

Lors de la défaite 7-1 de son équipe contre l’Ajax, El Yaakoubi est resté capitaine mais a plutôt porté un brassard blanc avec le mot “Respect” dessus.

Le refus des deux joueurs intervient après que le milieu de terrain défensif d’Everton Idrissa Gueye ait décidé de rater un match contre Montpellier alors qu’il jouait pour le PSG la saison dernière car les joueurs devaient porter un maillot avec un numéro arc-en-ciel dessus.

Alors qu’une dispute éclatait sur les actions de Gueye, il a reçu le soutien du président sénégalais Macky Sall et de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui ont insisté pour que son compatriote “n’est pas homophobe.”

“Il ne veut pas que son image soit utilisée pour promouvoir l’homosexualité. Laisse-le tranquille,” demanda Mbaye.