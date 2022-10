Un footballeur rate un match en raison d’une blessure à la Xbox

L’attaquant de Crewe Alexandra Courtney Baker-Richardson est la dernière blessure de football d’une manière extrêmement étrange: Xbox. L’attaquant de 26 ans était chez lui en train de jouer à des jeux vidéo lorsqu’il a subi le revers.

“Il l’a fait de manière anodine, ce qui est à peu près correct pour nous avec des blessures en ce moment”, a déclaré l’entraîneur de Crewe Alexandra, Alex Morris. «Il l’a fait en jouant sur sa Xbox. Il a laissé tomber sa jambe sur le canapé et l’a ajustée.

L’entraîneur a affirmé que l’étrange affection avait peut-être aggravé une précédente blessure à la jambe. « C’est une partie de son corps où il a déjà eu des problèmes. Nous ne pouvons rien y faire, mais il suit un traitement et j’espère que ça s’arrangera.

Baker-Richardson est actuellement le meilleur marqueur de l’équipe avec six buts en 10 matchs de championnat. La blessure a forcé l’attaquant à manquer le dernier match de son équipe contre Carlisle United le week-end dernier. Crewe Alexandra n’a pas réussi à marquer dans le match, mais le match s’est terminé 0-0. Il ne semble cependant pas que le talisman manquera une longue période de temps.

Crewe Alexandra est actuellement 12e du classement de la Ligue 2 et n’a qu’une seule victoire depuis la mi-août.

La blessure à la Xbox est la plus récente de la liste des blessures de football bizarres

🤕🎮 Alex Morris dit que la nature bizarre de Courtney Baker-Richardson résume la chance de Crewe Alexandra cette saison. https://t.co/Sf6NFzm5Ci – Crewe Alexandra (@crewealexfc) 3 octobre 2022

La blessure anormale est le dernier épisode de façons étranges dont les joueurs de football se sont blessés. Le légendaire attaquant irlandais Robbie Keane aurait une fois rompu le cartilage du genou en atteignant la télécommande du téléviseur.

Le joueur polyvalent d’Arsenal, Steve Morrow, s’est cassé la clavicule alors qu’il célébrait la victoire finale de la Coupe de la Ligue du club du nord de Londres en 1993. L’ancien international d’Irlande du Nord s’est blessé à l’épaule après être tombé des épaules de Tony Adams pendant les célébrations.

Le vétéran de la Premier League, Alan Wright, a déjà eu besoin d’un traitement pour une blessure au genou persistante causée par des étirements pour atteindre la pédale d’accélérateur de sa Ferrari. Le défenseur de 5’4″ a finalement vendu la voiture de sport italienne pour une Rover 416.

Cependant, la blessure la plus douloureuse a peut-être été lorsque Paulo Diogo s’est accidentellement arraché le bout du doigt alors qu’il célébrait un but. Le milieu de terrain escaladait une barrière lorsque son alliance a été prise dans la clôture et la blessure s’est produite. Pour ajouter l’insulte à l’injure, il a ensuite été réservé pour l’incident.

PHOTO : IMAGO / Pro Sports Images