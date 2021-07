Un footballeur qui a réclamé 55 000 £ pour des blessures après un accident est pris au dépourvu après un but merveilleux affiché sur Soccer AM

Un FOOTBALLEUR qui a réclamé 55 000 £ pour des blessures après un accident de voiture a été spectaculairement surpris après que son but merveilleux a été diffusé sur Soccer AM.

Callum Saunders, 33 ans, a déclaré à la compagnie d’assurance Aviva qu’il ne pouvait pas pratiquer son sport bien-aimé ou travailler comme plâtrier en raison des dommages causés à son pied droit.

Callum Saunders, 33 ans, a marqué un but contre son camp après avoir soumis une fausse réclamation d’assurance et a été surpris par des images diffusées sur Soccer AM Crédit : Twitter/@CalzSaunders

Mais la star amateur a été grondée après que son but contre Three Bridges FC a été diffusé sur Sky’s Soccer AM et YouTube, intitulé « La frappe la plus propre que vous verrez aujourd’hui ».

Après avoir été impliqué dans une collision dans sa camionnette blanche, les preuves qu’il a soumises à Aviva ont soulevé des drapeaux rouges, lançant l’enquête sur la fraude à l’assurance.

Aviva a fait appel à des avocats alors que Saunders craignait de surestimer l’étendue de sa blessure pour tenter d’obtenir un paiement plus important.

Lorsque les enquêteurs de Clyde & Co ont plongé en profondeur dans ses comptes de médias sociaux, ils ont trouvé plusieurs publications sur Twitter du joueur de 33 ans se vantant de jouer pour Haywards Heath dans la Ligue Isthmienne.

Saunders a en outre été incriminé par plusieurs clips sur la chaîne YouTube de l’équipe qui le montraient jouer pour l’équipe du West Sussex à plusieurs reprises.

La vidéo de sa frappe contre Three Bridges a ensuite donné le match, car on lui a montré qu’il marquait depuis la ligne médiane avec son pied droit – qui, selon lui, était blessé.

Il a affirmé qu’il ne pouvait pas travailler ou jouer à cause de ses blessures, mais a marqué depuis la ligne médiane pour Haywards Heath Crédit : SoccerAM

On le voit célébrer avec ses coéquipiers alors qu’il inscrit son deuxième but du match, assurant la victoire 4-3 de son équipe, dans le clip du compte Twitter de Soccer AM – qui a été visionné près de 60 000 fois.

Quelques semaines plus tard, Saunders a faussement signé un document affirmant qu’il était « un désavantage permanent sur le marché du travail ouvert » et a demandé 17 300 £ pour cela seul.

Le plâtrier, qui joue maintenant pour le Horsham FC en Isthmian League Premier Division, a été frappé par les preuves de l’émission Soccer AM après avoir soumis sa fausse réclamation.

Damian Rourke, qui a dirigé l’enquête de Clyde & Co, a déclaré: « Callum Saunders était peut-être heureux de son apparition dans Soccer AM. Mais, au final, cela s’est avéré être un énorme but contre son camp. »

Un juge du tribunal du comté de Brighton a déclaré que sa demande était « fondamentalement malhonnête ».

Il a dû accepter de retirer la demande et de payer 5 000 £ de frais.

« Ayant constamment menti pour augmenter le montant d’argent qu’il pensait pouvoir réclamer, notre enquête a montré qu’il s’était comporté de manière malhonnête », a ajouté M. Rourke.

Le responsable des sinistres d’Aviva, Rob Lee, a déclaré: « Saunders croyait clairement que sa réclamation pour blessures mineures était un objectif ouvert. Ce sur quoi il ne comptait pas, c’est qu’Aviva est déterminé à lutter contre les réclamations frauduleuses et à arrêter les fraudeurs sur leurs traces. »