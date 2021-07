Un footballeur publie la première photo du visage après une prétendue attaque à l’acide par une femme accusée d’avoir agressé une nouvelle mère et enlevé son bébé

Informant les fans pour la première fois depuis l’incident déchirant survenu à son domicile dans le nord-ouest de la France la semaine dernière, Wissa a offert un message rassurant alors qu’il se détendait avec un ami sur la côte après sa sortie de l’hôpital, où il a été soigné après avoir eu une substance corrosive. jeté au visage.

L’attaquant de Lorient de Ligue 1 portait des lunettes de soleil et des cicatrices étaient visibles sur le côté droit du visage dans le tir, qu’il accompagnait des mots : « Dieu est grand.

« Merci à tous pour vos messages de soutien, cela me va droit au cœur. Je vais mieux : nous travaillons pour une bonne reprise. »

Le journal français L’Equipe a rapporté que l’international congolais Vissa n’avait pas perdu la vue et devrait reprendre l’entraînement « rapidement ».

Une femme de 32 ans originaire de Vannes, en région Bretagne, aurait été inculpée et détenue par Ouest France pour « tentative de meurtre, enlèvement et tentative d’enlèvement d’une personne de moins de 15 ans, invasion de domicile et violences avec arme ».

Les accusations comprennent un autre crime présumé troublant dans lequel elle s’est fait passer pour une assistante sociale via une ligne téléphonique qui lui a été retracée par les enquêteurs, l’utilisant pour organiser une réunion avec une nouvelle mère, qu’elle a agressée avant de voler son bébé.

La police a ensuite été alertée par des habitants qui ont recueilli une femme blessée à la tête et brûlée aux côtés et au dos.

« [The victim] a confirmé qu’une femme se faisant passer pour une assistante sociale l’avait contactée par téléphone et avait pris rendez-vous pour elle le jour même », ont déclaré les flics dans un communiqué.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Yoane Wissa (@yowissa)

« Au lieu de cela, le [woman], dont elle donna une description assez précise, la frappa à la tête et projeta sur elle un liquide qui provoqua les brûlures observées.

« Elle a été transférée au service des grands brûlés de l’hôpital de Bordeaux. Les enquêteurs ont très vite identifié la ligne téléphonique utilisée pour fixer le rendez-vous, se sont rendus au domicile du titulaire le 3 juillet au matin et ont découvert un couple – un garçon ainsi que la petite fille kidnappée la veille.

« La femme… a été placée en garde à vue. Elle a reconnu être l’auteur de l’enlèvement du bébé et de l’agression de sa mère après s’être fait passer pour une assistante sociale.

« Elle avait frappé la mère de l’enfant à la tête avant de l’asperger de liquide inflammable et d’y mettre le feu.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Yoane Wissa (@yowissa)

« Elle a expliqué qu’elle avait subi une fausse couche qu’elle a ensuite cachée à son entourage. Acculée par ses mensonges et divers stratagèmes, elle n’avait trouvé d’autre solution que d’enlever un nouveau-né qui pourrait physiquement correspondre à celui attendu. »

Les autorités ont déclaré avoir recoupé les comptes et constaté que les informations correspondaient à l’attaquant présumé de Wissa, ajoutant que le footballeur avait également un nouveau bébé.

« La garde à vue, levée pour raisons médicales psychiatriques, a été rétablie le 8 juillet », ils ont dit. « L’accusée a reconnu être l’auteur de l’agression contre M. Wissa mais a nié avoir tenté de lui retirer l’enfant. »

La femme, décrite comme ayant 32 ans et « petit » avec « longs cheveux noirs », a été emprisonné à la suite d’une audience qui s’est tenue à huis clos afin de protéger des éléments sensibles de la vie privée.