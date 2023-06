« Un footballeur professionnel ne devrait jamais manquer à 12 mètres » – Julian Dicks sur son record sensationnel de tirs au but en Premier League

L’ancien défenseur de West Ham United et de Liverpool, Julian Dicks, possède l’un des plus grands records de tirs au but de tous les temps en Premier League.

L’Anglais a pris 16 pénalités dans l’élite anglaise, en enterrant 15 d’entre eux, lui donnant un taux de réussite de 94% à partir de 12 mètres. Le seul gardien de but à avoir sauvé l’une de ses tentatives était le gantier d’Arsenal David Seaman, qui a arrêté Dicks en février 1996. Cela place Dicks au troisième rang du classement de tous les temps, derrière seulement Matt Le Tissier et Danny Murphy, et à égalité avec James Beattie.

Pourtant, l’icône de West Ham, Dicks, raconte QuatreQuatreDeuxsuite à la sortie de son nouveau livre Hammer Time (Headline, 22 £), que sa séquence de succès n’a commencé qu’à la suite d’un échec flagrant dans la coupe.

« Quand j’étais à West Ham, nous avons joué contre Watford et c’est allé aux tirs au but et j’ai raté mon penalty », révèle Dicks. « J’ai essayé de le placer et j’ai touché le poteau. »

L’échec déchirant conduirait Dicks à changer de tactique – quelque chose qui s’avérerait finalement un coup de maître.

« A partir de ce jour, je me suis dit : ‘Je n’essaierai jamais d’en placer un autre, je vais juste le frapper aussi fort que possible' », se souvient-il. « Parce que pour moi, un footballeur professionnel ne devrait jamais manquer une cible à 12 mètres.

« Je pense que si je le frappe aussi fort que possible, le gardien n’a aucune idée d’où ça va et, même s’il va dans le bon sens, il ne le sauvera jamais. C’est donc ce que j’ai fait pour le reste de ma carrière. »