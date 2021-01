Rodrigo Alain Cuevas, un attaquant du club mexicain de troisième division Ciervos Chalco FC, s’est fait amputer la jambe gauche après avoir subi de graves blessures à la suite d’un accident à son domicile.

Le club a dit dans un déclaration le 23 janvier, Cuevas, 27 ans, avait subi des brûlures au troisième degré suite à une décharge électrique à haute tension.

En raison de la pandémie de coronavirus, Cuevas n’a pas pu être soigné à Mexico et a été transféré dans la ville sinaloenne de Culiacan où il a été opéré trois jours après l’incident.

«Lorsque j’ai subi l’accident, aucun des hôpitaux du [city of] Le Mexique pouvait m’admettre car ils étaient pleins de COVID-19 [cases]», A écrit Cuevas sur les réseaux sociaux.« Grâce à un contact, j’ai été transféré en ambulance à Culiacan, où j’ai été admis.

Cuevas a posté une photo sur Facebook de son lit d’hôpital après l’opération en levant le pouce et a écrit: « Mon pied gauche a été brisé. Le chirurgien et les médecins, comme il se doit, ont été honnêtes et directs avec moi et mes parents.

«Ce qu’ils nous ont dit, c’est que mon pied devait être amputé parce qu’il était trop infecté et s’il n’était pas opéré, cela mettrait ma vie en danger.

«Au début, mes parents ne voulaient pas, ils voulaient un deuxième avis, car ils savent ce que le football signifie pour moi, mais les médecins ont dit qu’il n’y avait pas de temps.

«À ce moment-là, des milliers de choses me passaient par la tête, je pensais que ma carrière de footballeur était terminée, qu’elle était courte, je pensais à tous les sacrifices que j’avais subis pour monter sur un terrain professionnellement.

« J’ai pris la décision parce que j’ai l’âge légal pour me faire amputer le pied gauche, et à ce moment-là j’ai eu une belle leçon de vie, que même si vous aimez tant faire quelque chose, pratiquer un sport, ou » X « quoi que vous fassiez, vous ne devriez jamais le mettre au-dessus de votre vie.

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé financièrement à payer les frais médicaux, je serai éternellement reconnaissant. »

Cuevas a disputé deux matchs de championnat pour Ciervos cette saison.